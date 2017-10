Meditasyon ‘cep’te

STRES, endişe ve uyku sorunu gibi problemler toplumun büyük bir kesimini etkiliyor. Bu anlamda, tamamlayıcı yollarla hayat kalitesini ve mutluluğunu arttırma arayışında son zamanlarda önce çıkan kavramlardan biri de meditasyon. Yerli girişimciler de meditasyonu daha kolay ulaşılabilir bir hale getirmek için harekete geçti. ‘Longi’ adında bir şirke kuran Ali Murat Ceylan, Berk Yılmaz ve Fatih Mustafa Çelebi, ‘Meditasyon’ adında bir mobil uygulama geliştirdi. 6 ay gibi kısa zamanda 200 binden fazla kullanıcıya ulaşan Meditasyon uygulaması, Longi’nin şu anda göz bebeği durumunda.

Özellikle yoğun iş yaşamına sahip, stres, kaygı, uyku bozuklukları yaşayan bireylerin meditasyon gibi farkındalık çalışmalarıyla hayatlarına sakinlik getirdiklerini ifade eden Longi Kurucu Ortağı Fatih Mustafa Çelebi, “Uyku, nefes, stres gibi günlük hayatın önemli konularına yönelik 10 dakikalık meditasyon egzersizlerini mobil uygulamayla sunuyoruz” dedi.

İKİ FARKLI GELİR MODELİ

Kullanıcılar kulaklıklarını takarak, Meditasyon uygulamasındaki bilimsel egzersizleri yapabildiklerini ifade eden Çelebi, iki farklı gelir modeli kurguladıklarını aktardı. Çelebi, şunları söyledi: “Doğrudan son kullanıcıların premium paket üyeliği sunuyoruz. Ayrıca şirketlerin çalışanlarına toplu olarak üyelik yapabildiği bir modelimiz bulunuyor. Uygulama telefonlara ücretsiz yüklenebiliyor. Uygulamanın bütün özelliklerine erişmek için aylık/yıllık/ömür boyu olmak üzere 3 adet premium üyelik paketi mevcut. Şirketler ise çalışanları için toplu üyelikler yapıyor. Bu sayede şirket çalışanları, Meditasyon uygulamasından ücretsiz şekilde yararlanabiliyorlar. Açıkçası beklediğimiz sayının çok üzerinde şirket, çalışan bağlılığını arttırmak ve çalışanlarının sağlığına katkı yapabilmek adına Meditasyon’la işbirliği yapıyor.”

YÜZDE 80’İ KADIN

Ayrıca Çelebi, Meditasyon uygulamasının 6 ayda 200 bin kullanıcıya ulaştığını belirterek, “Üyelerimizin yüzde 80’i kadın. En çok meditasyon yapılan gün ise pazartesi. Bugüne kadar en çok ‘uyku’, ‘stres’ ve ‘özgüven’ konularında meditasyonlar yapıldı. Şu ana kadar 2 milyon dakikadan fazla meditasyon yapıldı ve 1 ayda 225 adet meditasyon yapan üyemiz bile var. Uygulamamızı kullanan üyelerimizin yüzde 75’i, artık beri günlük hayatlarında daha sakin olduklarını söylüyorlar” dedi.

TÜRKİYE’DEN GLOBALE ÇIKACAKLAR

Yaklaşık 1 yıl önce tohum yatırım aldıklarını anlatan Çelebi, “StartersHub ve melek yatırımcılar Ebru Dorman, Alper Akcan ve Tülin Karabük yatırımcılarımız” dedi. Çelebi, gelecekteki planlarını ise şu şekilde anlattı: “Uygulamamızın İngilizce ve İspanyolca versiyonları geliyor. Çok hızlı şekilde uluslararası arenada rekabete gireceğiz. Hedefimiz Türkiye’den çıkan global bir şirket olmak.”

TÜRK GİRİŞİMCİLERİN DEĞERİ 1.5 MİLYAR DOLARI GEÇTİ

YAKLAŞIK 30 ülkede ofisi olan Endeavor’ın Türkiye ofisinin Yönetim Kurulu Üyeleri, Mentor Ağı ve Girişimcileri, geleneksel Endeavor On Board etkinliği için 9 Ekim 2017, Pazartesi günü The Seed’de bir araya geldi. Buluşma, Sabancı Müzesi’nde katılımcılara özel organize edilen Ai WeiWei sergi gezisinin hemen ardından gerçekleşti. Endeavor’ın sonbahar dönemi faaliyetlerinin görüşüldüğü Yönetim Kurulu Toplantısı’nın hemen ardından Çağdaş Sanat alanının en etkin figürlerinden Ai Weiwei’in Sabancı Müzesi’nde bulunan Türkiye’deki ilk kişisel sergisi rehber eşliğinde gezildi. Müze turu sonrasında The Seed’deki davete geçildi. Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu, mentorleri ve girişimcilerinin katıldığı yoğun ilgi gören buluşmanın açılış konuşmasını Endeavor Yönetim Kurulu Başkanı ve Mynet Kurucusu Emre Kurttepeli gerçekleştirdi. Kurttepeli yeni dönemde katılan 5 yeni Yönetim Kurulu Üyesi ve 2 yeni Endeavor Girişimci Şirketi Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu’na tanıttı. Kurttepeli, konuşmasında “Bugün itibariyle değeri 1.5 milyar doları geçen aktif Endeavor Türkiye girişimcilerinin yüzde 45’i 91 ülkeye satış yapıyor ve 20’den fazla ülkede açılmış ofisleri var. Doğru yoldayız ancak daha iddialı olmaya da hazırız. Türkiye’nin geleceğini yaratacak girişimcileri bulup desteklemek istiyoruz. Bu yoğun ve hassas Türkiye ve dünya gündeminde etkin girişimciler “geleceği yaratma” misyonunu kutup yıldızı gibi bizlere hatırlatıyor. Dikkatimizi onlara vermeye devam ederek yolumuzu bulabiliriz” dedi.

GİRİŞİMCİ ETKİNLİĞİ

SANAL PARANIN GELECEĞİ TARTIŞILDI

BOĞAZİÇİ Üniversitesi, son dönemlere damgasını vurmuş Bitcoin teknolojisini incelemek için Blockchain dünyasının önde gelen isimlerini sektörün seçkin profesyonelleriyle kampüs ortamında bir araya getirdi. Zirvenin ilk konuşmasını yapan Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran, Teknoloji Müdürü olarak görev yaptığı dönemden tecrübelerinden ve mobil ödemelerin öncüsü olduğu 2000’li yılların başından günümüze gelen süreçten bahsetti. “Dijital Gelecekte Blok Zinciri” adlı konuşmasında Aran, bugün internet dünyasındaki kayıtların güvenliği ve ispati için belirli kurumlara güvenildiğini söyledi. Dijital gelecekte yer alacak blok zinciri dünyasında verilerin sadece belirli bir otorite ve kurumun kaydı altında olmadan dağıtık yapıda herkes tarafından erişilebilir olacağını belirten Aran, dijitalleşme ile ortaya çıkan aracısızlaştırmanın gelecekteki en önemli gelişiminin blok zincirlerin yaygınlaşmasıyla olacağını ekledi.

HAFTANIN YATIRIMI

HELLO7 TOHUM YATIRIM ALDI

İNGİLİZCE kelime haznesini genişletmek isteyen kullanıcılara eğlenceli GIF’lerle yabancı dil öğreten Hello7, BIC Angels‘tan 1.4 milyon TL değerleme ile tohum yatırım aldı. Girişim, bu yatırımı yeni dillerde hizmet vermek ve yurtdışı pazarlara açılmak için kullanacak. Mayıs 2017’de Enis Çoban ve Erkin Çoban tarafından kurulan ve ilk günden beri global bir girişim olmak isteyen Hello7, kısa zamanda 75 bin indirilme barajını aşmayı başardı. Yalnızca iOS platformunda ve Türkçe olarak hizmet veren Hello7, Rusça, Almanca ve İspanyolca dillerinde hizmet vermeyi planlayan girişim, bu atılımı 2017 yılı sonuna kadar tamamlamak istiyor.

YURTDIŞINDAN BAŞARILI 3 GİRİŞİM

1- APPLE, Init.ai’Yİ SATIN ALDI

Apple’ın son zamanlarda attığı yapay zekâ hamlelerine bir yenisi eklendi. Şirket, dijital kişisel asistanı Siri’yi geliştirmek için müşteri hizmetlerine yapay zekâ ile çözümler sunan Init.ai’yi ekibine dahil etti.

2- CHARIOT NEW YORK’TAN BAŞLADI

Sürdürülebilir bir toplu taşıma deneyimi sunmayı hedefleyen Chariot, Ford’un Transit modelleriyle New York’ta hizmet vermeye başladı. Chariot’un diğer taşımacılık girişimlerinden ayrılan özelliği ise rotalarını kullanıcıların belirliyor olması.

3- RICHARD BRANSON’DAN YENİ ULAŞIM

Çılgın iş adamları arasına ismini yazdıran Richard Branson, uzay araçlarıyla dünyada üzerinde ulaşım projesini açıkladı. Virgin Galactic ile yapılacak olan seyahatlerin ilk denemeleri 6 ay içinde gerçekleştirilecek.