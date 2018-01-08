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Medical Park'ın halka arzında 500 milyon TL gelir bekleniyor

REUTERS
08.01.2018 - 15:56 | Son Güncelleme:

Medical Park'ın halka arzında satılacak B cinsi hisse satışında yaklaşık 500 milyon lira değerinde gelir oluşmasının beklendiği belirtildi.

Halka arzda görev alan yabancı bir aracı kurum tarafından yayımlanan belgede ek satışın ne kadar olacağının henüz teyit edilmediği ancak birincil satışın yüzde 15'ini bulabileceği, şirketin toplam halka açıklığının ise yüzde 45 olacağı ifade edildi.

 Belgede halka arz gelirlerinin şirketin döviz cinsi borçlarının azaltılmasında kullanılacağı ifade edildi.
Medical Parkın halka arzında 500 milyon TL gelir bekleniyor

Halk arzda küresel talep toplamayı J.P. Morgan, Goldman Sachs, HSBC ve Bank of America Merrill Lynch yönetecek. Türkiye'den talep toplama ve koordinasyon ise Ak Yatırım tarafından yürütülecek.

Etiketler: Medical , Park
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