Mediatek yeni mobil işlemcisini duyurdu.

2017 Hindistan Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtımı yapılan MT6739, 18:9 ekran desteğinin yanında çift voLTE ve arka kamera desteği sunuyor. 1.5 GHz hızında çalışan Cortex A53 ile 1440 x 720 piksel ekran çözünürlüğü ile karşımıza çıkıyor.

Grafiğin etkili olması için PowerVR GE8100‘den güç alan MT6739, belleğinde LPDDR3, depolama bölümünde ise eMMC 5.1 teknolojisini kullanıyor.

2017 yılının sonuna kadar cihazlarla buluşacağı beklenen MT6735’in yenilenmiş sürümü olan ve Cat 4 LTE modeminin bulunduğu işlemci, 8 megapiksel + 0.3 MP gibi günümüz standartlarının altında bir kamerayla karşımıza çıkıyor. Mediatek MT6739 sürümünü destekleyen bağlantı teknolojileri sırasıyla Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.2, FM Radyo, GPS ve Glonass olarak çıkacak.