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    Meclis’ten Arakan için komisyona ret yanıtı

    Rifat BAŞARAN/ANKARA
    26.09.2017 - 21:56 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 21:58

    CHP’nin Gazze için özel komisyon oluşturulması talebinin ardından Arakan’da inceleme yapacak komisyon kurulması önerisi de reddedildi.

    CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Meclis Başkanlığı’na başvurarak Myanmar’da yaşayan Müslüman nüfusun Budistler tarafından katledildiği Arakan’da, yaşanan sorunların yerinde tespit edilebilmesi, katliamın bir an önce durdurularak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi için Meclis’te temsil edilen siyasi partiler, STK ve insan hakları aktivistlerinden oluşan bir komisyon kurulmasını önerdi. Ancak Tanrıkulu’nun başvurusuna, Meclis Başkanı İsmail Kahraman’dan olumsuz yanıt geldi. Kahraman, sözü edilen komisyonun “bilinen anlamda bir Meclis araştırma komisyonu olmadığını” vurgulayarak, “Başvurunuz bir Meclis Araştırma Komisyonu niteliğinde olmadığından talebinizin karşılanması mevzuat gereğince mümkün değildir. Başkanlığımızın yapabileceği bir işlem yok” yanıtını verdi.

    Etiketler: gazetehaberleri , chp , arakan
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