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    Meclis'te yeni yönetim belli oldu

    Rifat BAŞARAN / ANKARA
    26.10.2017 - 23:49 | Son Güncelleme:

    CHP’de bir Meclis Başkanvekili, bir Meclis İdare Amiri, dört Meclis Başkanlık Divanı üyeliği ile üç grup başkanvekilini belirlemek için yapılan seçimde kıyasıya yarış yaşandı.

    İlk turda Akif Hamzaçebi ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün arasında geçen Meclis Başkanvekilliği yarışında Tüzün galip geldi. Tüzün 76 oy alırken Hamzaçebi 48 oyda kaldı. Seçilmesine kesin gözüyle bakılan Hamzaçebi’nin ilk turda Meclis Başkanvekilliği yarışını kaybetmesi şaşkınlık yarattı. Hamzaçebi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı aday adaylığını açıklamasının Meclis Başkanvekilliğini kaybetmesinde etkili olduğu kulislere yansıdı.

    TBMM İdare Amiri ve Katip Üye seçimlerinde ise ilk turda salt çoğunluğa ulaşılamadı. İkinci turda İbrahim Özdiş Meclis İdare Amirliği’ne seçildi. 11 kişinin yarıştığı katip üyeliklerini Bursa Milletvekili Nurhayat Kayışoğlu Altaca, Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Sinop Milletvekili Barış Karadeniz kazandı.

    ÖZKOÇ GRUP BAŞKANVEKİLİ
    En çok çekişme üç grup başkanvekilliği seçimlerinde oldu. İlk üç turda 9 aday arasında salt çoğunluk olan 66 oyu alan çıkmayınca seçimler tekrarlandı. 3’üncü turda mevcut grup başkanvekilleri Engin Altay ve Özgür Özel 67 oy alarak yeniden seçilirken, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç 6’ncı turda yeni grup başkanvekili oldu.

    Etiketler: CHP , gazetehaberleri
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