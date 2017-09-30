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    Hürriyet >Gündem>Meclis’te yeni dönem başlıyor

    Meclis’te yeni dönem başlıyor

    ANKARA
    30.09.2017 - 20:44 | Son Güncelleme:

    TBMM’nin bugün başlayacak yeni döneminde, önemli gündem başlıkları olacak.

    Bugün saat 14.00’te açılacak Genel Kurul’da, yeni dönem, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıyla başlayacak. Oturumu yöneten TBMM Bakanı İsmail Kahraman da yeni döneme ilişkin mesajlarını kürsüden verecek. Açılış resepsiyonu saat 19.00’da tören salonunda yapılacak. Her yıl yapılan seremoni dışında, Genel Kurul aktif olarak çalışmaya bir hafta sonra başlayacak. AK Parti’nin 6-7-8 Ekim tarihlerinde Afyon’da yapacağı kampın ardından, Meclis çalışmalarının yoğunlaşması bekleniyor. Vergileri artıran ve çok tartışılan torba tasarı ile birlikte uyum yasaları ve TBMM içtüzüğünün değiştirilmesi, bu dönemin önemli başlıkları olacak. 

    Etiketler: gazetehaberleri , meclis , tbmm
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