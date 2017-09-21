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    Meclis'te yarın olağanüstü toplantı

    ANKARA
    21.09.2017 - 23:39 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 23:40

    KUZEY Irak’ta 25 Eylül’de yapılması planlanan referandum öncesi AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş dün, Meclis’in yarın, Irak ve Suriye tezkeresini görüşme gündemiyle olağanüstü toplanacağını açıkladı.

    AK Parti yönetimi, olağanüstü toplantı çağrısını bugün sabah Meclis Başkanı İsmail Kahraman’a iletecek. Yarın saat 16.00’da toplanacak Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek tezkerenin süresi uzatılacak. Normalde süresi 30 Ekim’de dolan tezkerenin görüşmesinin öne çekilmesi, referandum ısrarını sürdüren Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Barzani’ye yönelik en net mesaj olarak yorumlandı.

    MHP’DEN DESTEK
    MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay tezkereyi desteklediklerini, tam kadro Genel Kurul’da yer alacaklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’den döner dönmez bugün önce Milli Güvenlik Kurulu’nu, hemen ardından Bakanlar Kurulu’nu toplayacak.

    Etiketler: TBMM , kuzey ırak , gazetehaberleri
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