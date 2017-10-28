Meclis'te sahte pusula

TBMM içtüzüğünde, Meclis’in daha hızlı çalışması sağlamak gerekçesiyle iktidar partisinin isteği üzerine yapılan değişiklikler bekleneni vermedi. Karar yeter sayısı ve yoklama taleplerinin en aza indirilmesine karşın, iktidar milletvekillerinin çalışmalara tam kadro katılmaları sağlanamadı.



Art arda yapılan yoklamalarda, AK Parti’den yeterince milletvekilinin çalışmalara katılmaması üzerine, Genel Kurul kapanma noktasına geldi. Bunun üzerine iktidar milletvekilleri eksik 15 kişiyi tamamlamak için pusula gönderme yöntemini denediler.



Ancak, muhalefet, pusulada adı yazılı olan bazı AK Parti milletvekillerinin, resmi heyetle yurtdışında görevli olduğunu saptadılar. Muhalefetin tepkisini çeken uygulama AK Parti Grup Yönetim Kurulu toplantısında da gündeme geldi. Parti yönetimi, sahte pusulalar konusunda grubun uyarılacağını dile getirdi.



