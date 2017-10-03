Meclis'te mor tepki

CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ile Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, bazı kadın örgütlerinin temsilcileri ile Meclis’te basın toplantısı yaptı.



POLİSLE GERİLİM

Kadınların Meclis’e girişleri ana binadaki açıklamaları sırasında milletvekilleriyle Meclis polisleri arasında zaman zaman gerilim yaşandı. Polisler, “Bu nikâh kıyılamaz”, “Hayatlarımıza sahip çıkıyoruz”, “Genel ahlak, kimin ahlakı?” yazılı mor dövizler taşıyan heyetle açıklama yapılmasına engel olmaya çalıştı. Milletvekillerinin ısrarıyla açıklama yapıldı. Milletvekilleri ve kadın örgütlerinin bir dayanışma içerisinde bulunduklarını ve bunun önemli olduğunu dile getiren Sarıhan, “Kadınlar bugüne kadar hep kazandılar, kazanmaya devam edecekler” dedi. HDP’li Beştaş da “Türkiye’de kadınların ihtiyacı olan şey müftü nikâhı değil. Kadınların ihtiyacı ve talebi, bugün kadınları daha da mağdur edecek yasa tasarıları değil” diye konuştu.



Kadın örgütleri temsilcileri ise nüfus hizmetlerinde bazı değişiklikler öngören kanun tasarısı ile Mağdur Hakları Kanun Tasarısı gibi kadınları yakından ilgilendiren yasaların kadın örgütlerine danışılarak yapılması gerektiğini dile getirdiler.