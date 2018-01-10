Meclis’te lüks oda tartışması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın, muhalefet ve iktidarın ortak kullandıkları bu alanı, kavasların giyinme odalarını, darbe gecesi kullanılan sığınağa iniş girişini kapatarak kendisine lüks bir makam odasına dönüştürdüğünü savundu.

Özel, Meclis Genel Kurulu’nda konuyu gündeme getirerek, şunları söyledi:

“CANIMIZA TAK ETTİRDİ”

“İsmail Kahraman, ki çok tartışmalardan sonra ikinci kez seçildiği görevinde tek adamlığını iyice tahkim etmiş, iktidar muhalefet ayırmadan kafasına göre Meclisi yönetmesiyle artık Meclis kampüsü içindeki inşaat işlerini Genel Kurul bünyesine kadar da taşıyarak meseleyi canımıza tak ettirmiştir.

Muhalefet ve iktidarın ortak kullandıkları bir alanı, kavasların giyinme odalarını, darbe gecesi kullandığımız sığınağa iniş girişini dahi kapatarak; kendisine abdesthaneye, tuvalete, mescide, lüks bir makam odasına dönüştüren İsmail Kahraman, yurt dışı gezilerinde kendi grubu dâhil hiçbir siyasi parti grubunun iradesini gözetmeden, kollamadan, aramadan kendiliğinden milletvekilleriyle temas edip kendisine uygun, kafasına uygun, kendi tercihine uygun heyetler oluşturmaya çalışmakta.

İktidar partisine Meclis iradesini hiçe sayan yaklaşıma karşı açık çek veriyoruz. İçtüzük’se İçtüzük’ü değişterelim; Anayasa’ysa Anayasa’yı hep beraber değiştirelim ve Meclis Başkanı için milletvekillerinin denetim yetkisini ortaya koyalım -geri çekme dâhil, güvensizlik önergesi dâhil- bu İsmail Kahraman tek adamından bu Meclisi kurtaralım.”

“ADAMLIK İLTİFAT ONA”

AK Partili Meclis Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Özel’in “İsmail Kahraman denilen adam” sözüne itiraz edince, Özel de, “Beni, grubumu, iktidar-muhalefet milletvekillerini saymayan, tek başına irade dayatan kişiye ‘adam’ sıfatını cinsiyetinden dolayı layık gördüm.

İsmail Kahraman Bey’le kişisel ilişki kuracağım zaman kendisine ‘bey’ de derim, başka bir şey de derim ama grubumu ve iradesini saymayan kişiye kadın olsaydı ‘İsmail Kahraman denen kadın’, erkek olduğu için de ‘adam’ dedim. Yoksa, kendisine herhangi bir şey, sıfat takma niyetim de yok çünkü hak etmiyor kendisi” karşılığını verdi.

Bahçekapılı, arka odadaki tadilata ilişkin de, “Arkada hazırlanmış odanın ihtiyaçlarımıza göre düzenlenmesi gerektiği konusunda Sayın Başkandan gerekli bilgiyi ve yetkiyi aldık. Birlikte -o ihtiyaçlarımıza karşı- arka odadaki düzenlemeyi yapacağız” açıklamasını yaptı.

Özel de, “Arkada kendi kafasına göre bir tasarruf yapmış. Bugün beni de Meclis bürokrasisi arkada yakaladı, ‘Efendim, nasıl istiyorsanız, yıkacağız, yeniden yapacağız.’ Bak, yaptığı haksız harcamaların parasını İsmail Kahraman’ın maaşından kesmeye var mısınız? Kesin maaşından, yapalım” tepkisini verdi. Bahçekapılı’nın, “hakaret ediyorsunuz ve ısrarla sürdürüyorsunuz” uyarısı üzerine de Özel, “Adamlık iltifat ona ya, ‘adam’ demem iltifat ona” dedi.

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