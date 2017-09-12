Meclis’te ‘kırmızı kod’

Yeni güvenlik uygulamaları şöyle:

Kulislere milletvekilleri danışmanları dahil hiç kimse giremeyecek. Bakanlara 1 koruma ve 1 danışman eşlik edebilecek.

Milletvekilinin eşi ve çocukları hariç diğer misafirlere, güvenlik kontrolünden geçtikten sonra giriş kartı verilecek.

Elektronik çipli kart sistemi şifrelenip kopyalanamaz hale getirilecek.

Ana giriş kapısına ETD bomba iz dedektörü cihazı konulacak.

Binalara kargo araçları giremeyecek. Ziyaretçi araçları alınmayacak.

Drone alımı yapılacak. Yerleşkenin dış duvarları bitişiğinde park yasağı uygulanacak.

Erken algılama sisteminin etkinliği artırılacak.

Özel Harekât polisleri devriye gezecek. Tüm ziyaretçilere GBT sorgusu yapılacak.