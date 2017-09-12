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    Meclis’te ‘kırmızı kod’

    Bülent SARIOĞLU / ANKARA
    12.09.2017 - 21:57 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 21:57

    MECLİS Başkanlık Divanı, İsmail Kahraman başkanlığında yaptığı toplantıda, TBMM yerleşkesinde güvenlik uygulamalarını ‘kırmızı kod’ düzeyine getiren olağanüstü önlemler kararlaştırdı.

    Yeni güvenlik uygulamaları şöyle:

    Kulislere milletvekilleri danışmanları dahil hiç kimse giremeyecek. Bakanlara 1 koruma ve 1 danışman eşlik edebilecek.

    Milletvekilinin eşi ve çocukları hariç diğer misafirlere, güvenlik kontrolünden geçtikten sonra giriş kartı verilecek.

    Elektronik çipli kart sistemi şifrelenip kopyalanamaz hale getirilecek.

    Ana giriş kapısına ETD bomba iz dedektörü cihazı konulacak.

    Binalara kargo araçları giremeyecek. Ziyaretçi araçları alınmayacak.

    Drone alımı yapılacak. Yerleşkenin dış duvarları bitişiğinde park yasağı uygulanacak.

    Erken algılama sisteminin etkinliği artırılacak.

    Özel Harekât polisleri devriye gezecek. Tüm ziyaretçilere GBT sorgusu yapılacak. 

    Etiketler: gazetehaberleri , meclis , kırmızı kod
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