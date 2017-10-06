Meclis'te 'helal ilaç' tartışması

AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan: Yüzde 99’u Müslüman bir ülkede helal ve sağlıklı beslenmeyi sağlamamız lazım.

CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer: Bilim her inanç için aynıdır.

AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ceritoğlu Kurt: Domuz jelatinini zaten tıp da istemiyor.

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil: Şu anda kapakların yüzde 90’ı domuzdan yapılıyor. Ne yapacaksınız, kalplerinden sökecek misiniz?

Kurt: Kapsül olarak, ilaç olarak tıbben onu istemiyor.

İrgil: ‘İslam tıbbı’, ‘Hıristiyan tıbbı’, diye bir şey yok.

Tezcan: “Müslümanım ve domuz ürünleri içeren, haram gıdaları istemem” diyenlere de saygı göstermeliyiz.

İrgil: Elbette saygımız var ama glutenle alakası yok. Kemoterapide domuz jelatinli tabletler geldi. Hasta meme kanseri. Ne yapacaksınız?

Tezcan: Alternatifi tercih ederim.