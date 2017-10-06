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    Meclis'te 'helal ilaç' tartışması

    Bülent SARIOĞLU
    06.10.2017 - 00:46 | Son Güncelleme:

    ÇÖLYAK hastalığını araştıran Meclis komisyonu çalışmalarında ‘helal ilaç’ tartışması tutanaklara özetle şöyle yansıdı:

    AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan: Yüzde 99’u Müslüman bir ülkede helal ve sağlıklı beslenmeyi sağlamamız lazım.
    CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer: Bilim her inanç için aynıdır.
    AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ceritoğlu Kurt: Domuz jelatinini zaten tıp da istemiyor.
    CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil: Şu anda kapakların yüzde 90’ı domuzdan yapılıyor. Ne yapacaksınız, kalplerinden sökecek misiniz?
    Kurt: Kapsül olarak, ilaç olarak tıbben onu istemiyor.
    İrgil: ‘İslam tıbbı’, ‘Hıristiyan tıbbı’, diye bir şey yok.
    Tezcan: “Müslümanım ve domuz ürünleri içeren, haram gıdaları istemem” diyenlere de saygı göstermeliyiz.
    İrgil: Elbette saygımız var ama glutenle alakası yok. Kemoterapide domuz jelatinli tabletler geldi. Hasta meme kanseri. Ne yapacaksınız?
    Tezcan: Alternatifi tercih ederim. 

    Etiketler: TBMM , ilaç , gazetehaberleri
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