Meclis’te halı seferberliği... 10 bin metrekare daha halı alınacak



İki ay önce de yine aynı amaçla ihaleye çıkılmış ve 10 bin metrekarelik halı siparişi verilmişti. Meclis’in ilk ihalesi, 21 Ağustos 2017’de yapıldı. Yaklaşık maliyeti 2 milyon 40 bin lira olan ihale, TBMM ana binasına koridor ve merdiven halıları alınması üzerine oldu.

Yüzde 100 yün halıların rengi ve deseninin idarece netleştirileceği detayı da şartnamede yer aldı. 5 yıl garanti istenen halıların toplamı 10 bin metrekare olarak belirlendi. İhale, toplam 1 milyon 185 bin TL bedelle 14 Eylül’de sonuçlandı.

İşin teslim süresi de 100 gün olarak belirlendi. İşi alan firma, yeni halıları döşerken eski halıları sökecek ve Meclis yerleşkesi içinde bu halıları uygun yere taşıyacak. Meclis, bu ihalenin tamamlanmasının ardından, geçtiğimiz günlerde yeni bir ihale daha açtı.

Daha önceki ihaleyle benzer şekilde, yine TBMM ana binada koridor ve merdivenlere halı alımına yönelik ihale, 6 Şubat’ta yapılacak. Toplam 10 bin metrekare olacak halıların deseni ve rengi yine idarece belirlenecek. Alınacak halılar montaj sırasında şeffaf naylonla kaplanacak, tüm halıların montajı tamamlandıktan sonra da naylonlar sökülerek, temizlikleri yapılacak ve halılar idareye temiz olarak teslim edilecek.



