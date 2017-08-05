Meclis’te ‘Göç ve Diyaspora Komisyonu’ kurulsun önerisi

Yeneroğlu’nun görüş için milletvekillerine gönderdiği teklifin gerekçesinde, “Ülkemize gelen yabancıların sayısı her geçen yıl artış göstermiş, Türkiye bu yeni göç hareketlerine hazırlıksız yakalanmıştır” denildi. Anayasa’da Türk diyasporasına ilişkin bir düzenleme olmadığı, Türk toplumunun vatandaşlık kapsamında ve sadece işçilik sıfatları bağlamında ele alındığı da vurgulanan gerekçede, “Günümüzde yaşadıkları ülkelerde kalıcı olan ve bir kısmı da o ülke vatandaşı olan Türk toplumunun sorunları ve ihtiyaçları, çalışma hayatıyla ilgili konuları aşan bir hal almıştır. Ülkemiz dışında yaşayan Türk toplumu birçok alanda, yaşadıkları ülkelerde, devletimizin desteğine ihtiyaç duymaktadır” denildi.

Komisyonun kurulması halinde insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ile kitlesel göç hareketlerinin takip ve kontrolünün sağlanacağı belirtilen gerekçede, komisyonun amaçları da şöyle belirtildi:

AKTİF KOORDİNASYON

“Ülkemiz dışında yaşayan Türk toplumu noktasında anadilin öğrenimi ve yaygınlaştırılması, eğitim, kültürel faaliyetler, din hizmetleri, Türk medyasının güçlendirilmesi, kamu hizmetlerinin etkin sunumu, kurumlar tarafından sunulan hizmetlerin aktif koordinasyonu, ekonomik, sosyal ve siyasal yaşama katılımı teşvik, ayrımcılıkla mücadele, aile ve sosyal hizmetler, kimlik ve aidiyetin geliştirilmesi ile yaşadıkları ülkede ve Türkiye’ye geri dönüşleri durumunda uyum ve katılımın güçlendirilmesi, asimilasyon politikalarına karşı mücadele, konsolosluk ve müşavirliklerin kapasitesinin artırımı konularında faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmesi; diğer ülkelerle ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla göç alanında müzakereleri yürütmek ve bu konularda TBMM’yi bilgilendirmek, hazırlanacak kanun tasarı ve teklifleri ile kanun hükmünde kararnamelerin uluslararası mevzuata uygunluğu hakkında görüş bildirmek üzere, TBMM’de ‘Göç ve Diyaspora Komisyonu’ kurulması öngörülmektedir.”