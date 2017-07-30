Meclis'te 'beyaz Kürt' tartışması

Başkanvekili Aydın ile HDP'li Beştaş arasındaki diyalog Meclis tutanaklarına şöyle yansıdı:

- BEŞTAŞ: "Kürtler bugün bizim sayemizde Kürt'tür." diyenlere atfen söylüyorum, çok büyük bedeller ödenerek buraya gelindi. Bu teklifi Kürtler unutmaz. Herkes Kürtleri ve diğer farklılıkları Türkleştirmeye çalıştı ama başaramadı. Bir kısmı asimile olmuş olabilir ama ben kendi adıma söyleyeyim: Benim Kürt olmamı, ana dilimin Kürtçe olmasını bu tüzük değiştiremez. Demin Sayın Meclis Başkanvekili 'eşitiz' dedi. Eşit değiliz. Madem eşitiz, neden benim çocuklarım ana dilinde eğitim göremiyor? Kürtler de Türkler de diğer kimlikler de istedikleri partide siyaset yaparlar, bu onların tercihidir."

- AYDIN: "Sayın Danış Beştaş, ben de kayıtlara geçsin diye söylüyorum. Annem Kürt, babam Kürt, ana dilim Kürtçe, Türkçeyi sonradan öğrendim.

Hiçbir zaman Kürtlüğümü inkar etmedim ama hiçbir zaman hayatımda Kürtçü de olmadım. Kürt olmak ayrı bir şey, Kürtçü ya da Türkçü olmak farklı bir şeydir. Bir zamanlar beyaz Türkler vardı, kendilerinden başkasını Türk saymazlardı ama görüyorum ki şimdi de beyaz Kürtler var, kendilerinden başkasını Kürt saymıyorlar."

- BEŞTAŞ: "Biz sadece Türkiye'de Kürtlerin haklarını savunan bir parti değiliz, biz Türkiye'de yaşayan 80 milyon yurttaşın hakkını aynı derecede savunuyoruz. Haklarını savunmuş olmak da Kürtçü olmak anlamına gelmez."

- AYDIN: "İşte, kimin nerede siyaset yapacağına, kimin kendini nasıl hissedeceğine sizler karar veremezsiniz. Türk olmak, Kürt olmak hiçbirimizin elinde değil. Ben de insanım diyorum, elhamdülillah Müslümanım diyorum. Gerisi hikaye."



