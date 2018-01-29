Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Meclis'te bahşiş krizi

    Meclis'te bahşiş krizi

    Hürriyet Haber
    29.01.2018 - 08:16 | Son Güncelleme:

    TBMM'de bütçe görüşmeleri esnasında, AK Parti oturumlarında hizmet veren kavaslar ve garsonlara harçlık verildi. Muhalefet için çalışan garson ve kavaslar duruma tepkili.

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) bütçe görüşmeleri sırasında, vekillerle birlikte mesai yapan kavaslar ve garsonlar arasında “iktidar-muhalefet” tartışması çıktı.

    Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre; tartışma, AK Parti’nin 12 gün 380 saatlik oturumlarda hizmet veren personele jest için vekiller arasında para toplamasıyla başladı.

    'NE VERİRSEN' DİYEREK PARA TOPLADI

    Önce gergin, kavgalı, dosyaların, raporların yırtılıp kürsüden etrafa saçıldığı oturumlarda ortalığı toplayan, konuşmacıların kürsüye getirdiği görsel malzemeleri taşımaya yardım eden, vekillere not, kürsüye su taşıyan kavaslara, sonrasında da garsonlara harçlık verilmesi planlandı.

    AK Partili Doğan Kubat, “Ne verirsen” diyerek vekillerden para topladı. Kavaslarla birlikte 25 kişiye 325, 100 garsona da 100’er TL dağıtıldı.

    'MUHALEFETE HİZMET, SAYILMIYOR MU?'

    Bunun üzerine CHP, MHP ve HDP milletvekillerine hizmet veren muhalefet kulisindeki garson ve temizlikçiler AK Parti ile görüşüp kendilerinin de mesai yaptığını belirterek “Muhalefete hizmet, sayılmıyor mu?” diye sitem etti.

    Grup yönetiminden, “Şu an için yapacak bir şey yok. Muhalefet kulisi aklımıza gelmedi. Zamanında olsa çözülürdü” yanıtı verildi. Böylece 20 bin TL’ye yaklaşan bütçe harçlığı yüzünden, Meclis’te iktidar ve muhalefete hizmet eden görevliler karşı karşıya geldi.

    Etiketler: kavas , bahşiş , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri