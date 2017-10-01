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    Meclisin ilk günü 'davet' polemiği

    Hürriyet Haber
    01.10.2017 - 16:22 | Son Güncelleme:

    TBMM'nin yeni yasama yılı töreni bugün yapıldı. İlk güne davet polemiği damga vurdu.

    Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından kendi makamında yapılan görüşme hakkında, “Sohbet vardı, temenniler var. Gündem sıcak, gündem ne zaman sıcak değil ki? Türkiye büyük devlet” dedi.

    TBMM Başkanı Kahraman, TBMM’deki makamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli, Bakanlar Kurulu üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Yüksek Yargı mensupları ve milletvekillerinin katılımıyla düzenlenen görüşmeden sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Kahraman, daha önceki TBMM açılışlarında da makamına davet ettiğini söyleyerek, “Akşam resepsiyondan önce bir araya geldik, Güzel bir şey” ifadelerini kullandı.

    "HERHALDE RANDEVUSU VARDI"

    Kılıçdaroğlu’nun davet edilip edilmediğine ilişkin soruya Kahraman, “Evet, onun herhalde randevusu vardı. Herkesi davet ettim. Akşam birlikte olacağız” şeklinde konuştu.

    Görüşmede Suriye’nin kuzeyinin gündeme gelip gelmediğine dair soruya Kahraman, “Sohbet vardı, temenniler var. Gündem sıcak, gündem ne zaman sıcak değil ki? Türkiye büyük devlet” dedi.

    KILIÇDAROĞLU: MECLİS BAŞKANINA YALAN SÖYLEMEK YAKIŞMIYOR

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise kendisine herhangi bir davet gelmediğini ifade ederek, “Meclis Başkanı’na yalan söylemek yakışmıyor” dedi.

    Etiketler: TBMM , Meclis , İsmail Kahraman , Kemal Kılıçdaroğlu
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