‘Meclis’e yetişmek için kayığa bindi’

Altay TBMM’deki basın toplantısında şunları söyledi: “Bay Kemal’in kayığına birlikte yola çıktığı arkadaşlarının bindiğini itham ediyor. Keşke binseler. Onlar o kayığa binerse Kılıçdaroğlu’nun kayığına binmiş olmaz demokrasi, adalet ve hukukun kayığına binmiş olurlar. Kılıçdaroğlu, bir kayığa bindi. 16 Temmuz sabahı Boğaz köprüleri kapalı olduğu için Ataköy’den kayığa binerek Pendik’e geçip, TBMM’deki oturuma yetişmek için bindi. Keşke Erdoğan da o oturuma yetişmek için Kılıçdaroğlu’nun bindiği kayığa binip 16 Temmuz sabahı TBMM’de olabilseydi. 15 Temmuz gecesi, Meclis’e ilk gelenler CHP’li milletvekilleridir. Sayın Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz hain darbe girişiminin başladığı andan TBMM kürsüsüne çıktığı ana kadar nerede olduğu, ne yaptığı bellidir. Sayın Cumhurbaşkanı, sen neredeydin, 4 gün Meclis’e niye gelmedin? Kılıçdaroğlu ne hangarda ne tünelde saklandı.”