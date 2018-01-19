Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Meclis'e rapor: Türkiye’nin haymatlosları*

    Meclis'e rapor: Türkiye’nin haymatlosları*

    Bülent SARIOĞLU/ANKARA
    19.01.2018 - 22:53 | Son Güncelleme:

    Meclis Mülteci Hakları Komisyonu, Suriye’deki çatışmaların başından itibaren Türkiye’de doğan 276 bin Suriyeli bebeğin ‘haymatlos’ statüsünde kaldıklarını belirterek, geleceğe dönük riski gündeme getirdi. 2017 Eylül sonu itibariyle Suriyeli bebek sayısının 276 bin 158 olarak verildiği raporun ayrıntıları şöyle:

    KAYIP NESİL UYARISI

    “Türkiye’de toprak esasına dayalı vatandaşlık alma usulü bulunmamakta, vatandaş olmak için kişinin annesi veya babasından en az birisinin Türk vatandaşı olması şartı aranmaktadır. Türkiye’de doğmuş olan Suriyeli çocukların vatansız statüsünde kalması, kayıp bir neslin oluşması demektir. Bu kapsamda, Türkiye’de doğmuş olan Suriyeli çocuklara vatandaşlık verilmesi konusunda etki analizini içeren bir çalışma yapılıp, sonucuna göre mevzuat düzenlemesine gidilebilir. Son 6 yılda yaklaşık 30 bin Suriyelinin vatandaşlığa geçişi gerçekleştirilmiştir.”

    Meclise rapor: Türkiye’nin haymatlosları*

    Komisyonun tespitlerine göre 2017 Kasım itibariyle Suriyelilerin 976 bin 200’ü eğitim çağındaki çocuklardan oluşuyor. Bu çocukların 333 bini devlet okullarında ve 305 bini geçici eğitim merkezlerinde eğitim görüyor. Okullaşma oranı yüzde 62 düzeyine ulaştı. Türkiye’deki üniversitelerde 2017 itibariyle 19 bin Suriyeli okuyor. Bu rakam, 130 bin yabancı öğrencinin yüzde 12’sine karşılık geliyor. 160 bin Suriyeli yetişkin Türkçe dil kurslarına katıldı. 2017 sonu itibariyle Suriyelilere 32 milyon poliklinik hizmeti verildi. 

    *Vatansız

    Etiketler: gazetehaberleri , Meclis Mülteci Hakları Komisyonu , suriye , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri