Meclis'e rapor: Türkiye’nin haymatlosları*

KAYIP NESİL UYARISI

“Türkiye’de toprak esasına dayalı vatandaşlık alma usulü bulunmamakta, vatandaş olmak için kişinin annesi veya babasından en az birisinin Türk vatandaşı olması şartı aranmaktadır. Türkiye’de doğmuş olan Suriyeli çocukların vatansız statüsünde kalması, kayıp bir neslin oluşması demektir. Bu kapsamda, Türkiye’de doğmuş olan Suriyeli çocuklara vatandaşlık verilmesi konusunda etki analizini içeren bir çalışma yapılıp, sonucuna göre mevzuat düzenlemesine gidilebilir. Son 6 yılda yaklaşık 30 bin Suriyelinin vatandaşlığa geçişi gerçekleştirilmiştir.”

Komisyonun tespitlerine göre 2017 Kasım itibariyle Suriyelilerin 976 bin 200’ü eğitim çağındaki çocuklardan oluşuyor. Bu çocukların 333 bini devlet okullarında ve 305 bini geçici eğitim merkezlerinde eğitim görüyor. Okullaşma oranı yüzde 62 düzeyine ulaştı. Türkiye’deki üniversitelerde 2017 itibariyle 19 bin Suriyeli okuyor. Bu rakam, 130 bin yabancı öğrencinin yüzde 12’sine karşılık geliyor. 160 bin Suriyeli yetişkin Türkçe dil kurslarına katıldı. 2017 sonu itibariyle Suriyelilere 32 milyon poliklinik hizmeti verildi.

*Vatansız