Meclis'e ilk kadın idare amiri

AK Parti’nin dünkü Meclis grubunun basına kapalı bölümünde Grup Başkanvekilliklerine Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ve Amasya Milletvekili Naci Bostancı yeniden seçildi.



Meclis Başkanvekilleri Ayşe Nur Bahçekapılı ve Ahmet Aydın da yerlerini korurken, Erdoğan Özegen’in yerine Ceyda Bölünmez Çankırı yeni Meclis İdare Amiri oldu. Katip üye Ömer Serdar’ın yerine de Burdur Milletvekili Bayram Özçelik seçildi.