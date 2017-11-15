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    Meclis'e ilk kadın idare amiri

    ANKARA
    15.11.2017 - 00:16 | Son Güncelleme:

    AK Parti’nin Meclis üst yönetimi yerini korurken, Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise Meclis’in ilk kadın idare amiri oldu.

    AK Parti’nin dünkü Meclis grubunun basına kapalı bölümünde Grup Başkanvekilliklerine Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ve Amasya Milletvekili Naci Bostancı yeniden seçildi.

    Meclis Başkanvekilleri Ayşe Nur Bahçekapılı ve Ahmet Aydın da yerlerini korurken, Erdoğan Özegen’in yerine Ceyda Bölünmez Çankırı yeni Meclis İdare Amiri oldu. Katip üye Ömer Serdar’ın yerine de Burdur Milletvekili Bayram Özçelik seçildi.

    Etiketler: TBMM , gazetehaberleri
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