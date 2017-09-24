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Meclis Silikon Vadisi’nde

Umut ERDEM/ANKARA
24.09.2017 - 21:59 | Son Güncelleme: 24.09.2017 - 21:59

TBMM Sanayi, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri, ABD San Francisco’daki Silikon Vadisi’nde incelemelerde bulundu. Yaklaşık bir hafta süren incelemelerde, bakanlık yetkilileri, komisyon üyeleri, TBMM uzmanları ve TÜBİTAK çalışanlarından oluşan yaklaşık 16 kişilik heyette, üç AK Parti, iki CHP, bir MHP milletvekili yer aldı.

Apple, Microsoft, Tesla, HP, Dünya Ekonomik Forumu, California State Üniversitesi gibi dünyanın en büyük teknoloji şirketleri ziyaret edilerek bilgi alındı. San Francisco’daki ziyaretlerini değerlendiren Komisyon Üyesi MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, şunları aktardı: “Üniversite sanayi işbirliği tesis edilmiş. Üniversitede üretilen teorik bilgi sahaya yansıtılıyor. Uygulamada da bir müddet sonra ticarileştiriliyor. Ekosistemin en önemli öğelerinden birisi yatırımcılar ve risk sermayesi. Yatırımcılar sadece sermaye desteği değil, iş yönetim desteği de veriyorlar.”

VADİ SERMAYEYİ TOPLUYOR

İZZET Ulvi Yönter, “Silikon Vadisi’ne ruhunu veren Stanford Üniversitesi. Sanayi işbirliği yaygın ve yoğun. Türkiye’de yapılması gereken de bu. Sermayeyi topluyor vadi” dedi.

Etiketler: Silikon Vadisi , TBMM , gazetehaberleri
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