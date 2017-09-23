Meclis komisyonu sıkıntılı başladı

ANİS Amri’nin 19 Aralık 2016’da TIR ile Noel pazarına yönelik düzenlediği terör saldırısında emniyetin kusurunu araştırmak amacıyla kurulan komisyonunun ilk toplantısına çağrılan tanıklardan biri gelmedi. Eski Berlin İçişleri Senatörlüğü Müsteşarı Bernd Krömer, komisyona gelip ifade vermek yerine doktor raporu gönderdi. Bu yüzden komisyon ilk toplantısında sadece emniyet içinde polisin ihmalini araştıran komisyonun başkanı polisi dinledi. Dinlenen polis de komisyon üyesi milletvekillerinin sorularının büyük bölümünü konuşma izni bulunmadığı gerekçesiyle geçiştirdi.

‘MİLLETVEKİLLERİNE SAYGISIZLIK’

Komisyonun üyesi Yeşiller milletvekili Canan Bayram, ilk toplantıyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Tanıklardan biri gelmedi. Diğer tanık da bir çok soruyu cevapsız bıraktı. Sorularımıza ‘Benim bu konuda konuşma iznim yok’ diye cevaplandırdı. Berlin emniyet müdürü gelen polise konuşma izni vermemesi meclise ve komisyon üyesi milletvekillerine karşı saygısızlık.”

Polisin suça karıştığı için aradığı Anis Amri, Berlin polisi tarafından uzun süre takip edilip kameralarla görüntülenmesine rağmen yakalanmamıştı. Amri 19 Aralık saldırısında 12 kişinin ölümüne yol açmıştı. Polisin telefonlarını dinlediği Amri’yi yakalayamaması gündeme Berlin Emniyeti’nin kusurlu olduğu yönünde şüpheler uyandırmıştı.