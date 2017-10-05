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    Meclis kapısında CHP'li vekillere müdahale

    Rifat BAŞARAN/ANKARA
    05.10.2017 - 13:32 | Son Güncelleme:

    Meclis önünde açıklama yapmak isteyen CHP'li milletvekilleri ve Ankara Kadın Platformu Üyelerine polis müdahale etti. Milletvekilleri ile polisler arasında arbede yaşandı.

    Kadın Platformu üyeleri, müftülere nikah yetkisi veren yasa tasarı hakkında milletvekilleriyle görüşmek için sabahın erken saatlerinde Meclis önüne geldi. Platform üyesi bazı kadınların Meclise girmesine izin verilmedi.

    Meclis kapısında CHPli vekillere müdahaleBunun üzerine CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Antalya Milletvekili Nefi Kara ve İstanbul Milletvekili Ali Şeker konuyla ilgili açıklama yaparken, polis milletvekilleri ve Ankara Kadın Platformu Üyelerine müdahale etti.

    Milletvekilleri ile polisler arasında arbede yaşandı.

    Ayrıntılar geliyor 

    Etiketler: müftülere nikah yetkisi , chp'li vekiller , polis müdahalesi
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