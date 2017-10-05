Meclis kapısında CHP'li vekillere müdahale

Kadın Platformu üyeleri, müftülere nikah yetkisi veren yasa tasarı hakkında milletvekilleriyle görüşmek için sabahın erken saatlerinde Meclis önüne geldi. Platform üyesi bazı kadınların Meclise girmesine izin verilmedi.

Bunun üzerine CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Antalya Milletvekili Nefi Kara ve İstanbul Milletvekili Ali Şeker konuyla ilgili açıklama yaparken, polis milletvekilleri ve Ankara Kadın Platformu Üyelerine müdahale etti.

Milletvekilleri ile polisler arasında arbede yaşandı.

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