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    Meclis böyle kapandı... Üzerlerine yürüdüler

    Selahattin SÖNMEZ/ANKARA
    23.12.2017 - 02:25 | Son Güncelleme:

    Cumhuriyet Halk Partisi grubunun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında verdiği gensoru görüşmeleri sırasında CHP milletvekili Barış Yarkadaş ile AK Parti Adana Milletvekili  Mehmet Şükrü Erdinç arasında sözlü tartışma yaşandı.

    Tartışmanın uzaması üzerine AK Partili Mehmet Şükrü Erdinç, Barış Yarkadaş’ın üzerine yürüdü araya giren diğer milletvekilleri kavga çıkmasını önledi.

    Meclis böyle kapandı... Üzerlerine yürüdüler

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    Etiketler: ankara , TBMM
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