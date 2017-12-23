Meclis böyle kapandı... Üzerlerine yürüdüler

Cumhuriyet Halk Partisi grubunun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında verdiği gensoru görüşmeleri sırasında CHP milletvekili Barış Yarkadaş ile AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç arasında sözlü tartışma yaşandı.
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