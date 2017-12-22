Meclis bahçesinde mangallar yandı

Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, milletvekilleri için 1 tonun üzerinde hamsi getirdi. Hamsiler için meclisin iktidar kulisinin bahçesinde mangallar yakıldı. Bütçe görüşmelerinin yapıldığı Meclis’in yemek arası vereceği akşam saatlerinde ızgara hamsiler milletvekillerine ikram edildi.



Köktaş, Hürriyet’e “1 tonun üzerinde temizlenmiş hamsiyi Samsun’dan bugün için kamyonla kutularda getirdik” dedi.



Hamsiler mangallarda pişirildikten sonra TBMM'de bulunan herkese ikram edildi.









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