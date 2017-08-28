MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Mecklenburg Vorpommern’de aşırı sağa baskın

    Mecklenburg Vorpommern’de aşırı sağa baskın

    BERLİN
    28 Ağustos 2017 - 14:23Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 14:23

    Almanya’da suikast hazırlığında olduklarından şüphelenilen iki aşırı sağcının evine polis baskın düzenledi.

    BU sabah düzenlenen baskınla iki şüpheli gözaltına alındı. Baskın emrini federal savcılık verdi. Mecklenburg Vorpommern Eyaleti’nde yaşayan iki aşırı sağcının devlet güvenliğini tehdit edecek nitelikte suikast yapmasından şüphelenildiğini açıklayan federal savcılık sözcüsü, iki kişinin sorgusunun sürdüğünü belirtti. Aşırı sağcı iki kişinin hedefinde Rostock’lu solcu politikacının bulunduğu açıklanırken, hedefteki isim hakkında bilgi verilmedi. İki şüphelinin evinde yapılan aramada çok sayıda mermi de bulundu.

    Etiketler: ALMANYA , Aşırı sağ , Mecklenburg Vorpommern
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri