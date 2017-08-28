Mecklenburg Vorpommern’de aşırı sağa baskın

BU sabah düzenlenen baskınla iki şüpheli gözaltına alındı. Baskın emrini federal savcılık verdi. Mecklenburg Vorpommern Eyaleti’nde yaşayan iki aşırı sağcının devlet güvenliğini tehdit edecek nitelikte suikast yapmasından şüphelenildiğini açıklayan federal savcılık sözcüsü, iki kişinin sorgusunun sürdüğünü belirtti. Aşırı sağcı iki kişinin hedefinde Rostock’lu solcu politikacının bulunduğu açıklanırken, hedefteki isim hakkında bilgi verilmedi. İki şüphelinin evinde yapılan aramada çok sayıda mermi de bulundu.