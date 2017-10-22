MEB’te mesleki eğitim ele alındı

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yapılan yazılı açıklamaya göre, MEB Tevfik İleri Toplantı Salonu’nda, MEB Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci başkanlığında ve kurul üyelerinin katılımlarıyla Mesleki Eğitim Kurulu 30’uncu toplantısı düzenlendi.

Demirci, Bakanlıkça mesleki ve teknik eğitim alanında gerçekleştirilen son kanuni düzenlemelerin 9 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de “Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yapıldığını belirtti.

Kanun kapsamında çıraklık eğitiminin örgün ve zorunlu eğitim kapsamına alındığını anlatan Demirci, “Çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitim süreleri birleştirilerek toplam eğitim süresi dört yıl olarak belirlendi. Bu kapsamda gerek yapılan değişikliklerin tanıtımı ve gerekse de yapılması gereken ikincil mevzuat çalışmaları hızla devam ediyor. Çalışmalar tamamlandıkça ilgili taraflar ve kamuoyuyla paylaşılıyor” dedi.

Hükümet programları ve stratejik planlamalar doğrultusunda mesleki eğitimin gelişimi için yapılan bu çalışmaları ilgili Bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları, işveren konfederasyonları, meslek odaları ile istişare ederek yaptıklarını söyleyen Demirci, “Mesleki Eğitim Kurulu toplantılarında bir takım kararlar ve tedbirleri hep birlikte alıyoruz. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu mesleki eğitimin kalitesini birlikte oluşturmak hususunda ilgili taraflarla birlikte büyük çaba gösteriyoruz” diye konuştu.

Demirci, söz konusu kurulda alınan kararların önemine değinerek, daha önce alınan kurul kararlarının uygulanması yönündeki çalışmaların hızla yürütüldüğünü belirtti. Demirci, 30’uncu Mesleki Eğitim Kurulunda alınan kararların da bir sonraki kurula kadar hayata geçmiş olmasını temenni etti.

HANGİ KARARLAR ALINDI?

Toplantı da, “Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”e Çalışma ve Sosyal Güvenlik tarafından yapılan değişiklik sonucu eklenen “Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerine verilen, işletmede mesleki eğitim, staj ve çıraklık eğitimlerinin, uygulama alanına alınacak veya çıkarılacak işler ve yerler Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir” hükmü gereğince şu karar alındı:

“3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamındaki meslek alan ve dallarında, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerine verilen işletmede mesleki eğitim, staj, çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimlerinde, bir program dahilinde, usta öğretici gözetiminde ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması şartıyla tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında yer alan işler ve işyerlerinde mesleki eğitim alabilirler ve bu ortamlarda bulunabilecek.”

Toplantıda ayrıca, Mesleki Eğitim Kanunu’na göre, 29’uncu Mesleki Eğitim Kurulunda, Mesleki Eğitim Merkezi Programları (MEMP) kapsamına alınan alan ve dal isimlerinde Ek-1 listede olduğu gibi alan ve dal isim düzeltmesi yapılması ile Ek-2 listede belirtilen alan ve dalın Anadolu Meslek Programı (AMP) ve Anadolu Teknik Programı (ATP) kapsamına alınması da kararlaştırıldı.