MEB’in lise yönetmeliğine hukukçu yorumu: Dava açılabilir

“Oradaki ‘yerleştirme’ ifadesi çıkarılmalı. Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihiyle ilgili bölüm de sorunlu. Geçici madde ‘2018-2019 eğitim yılından itibaren ortaokulu tamamlayıp liseye yerleşen öğrencileri kapsar’ diyor. Belirtilen eğitim yılı önümüzdeki eylülde başlayacak. Buna göre yönetmeliğin şimdi değil, önümüzdeki eğitim yılında uygulanacağı düşünülüyor. Ama aynı maddenin devamında ‘Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer’ deniyor. O halde neden ‘2018-2019 eğitim yılından itibaren’ ifadesi var? Burası çelişkili. Yönetmelik bu tarihte uygulanacaksa 2017-2018’de 8’inci sınıfta okuyup liselere yerleşecek öğrenciler ne yapacak? Çünkü eski yönetmelik, yenisi yürürlüğe girene kadar uygulanacak. Arada 7 aylık bir boşluk var.

BİR BOŞLUK VAR

Çelişkinin giderilmesi için bakanlık bu maddeyle ilgili yeni bir düzenleme yapmalı. Aksi halde veli ve eğitim sendikalarının dava açma hakkı doğuyor. Büyük ihtimalle de mahkemeden yürütmeyi durdurma veya iptal kararı çıkacaktır. Yürütme durdurulursa yeni yönetmelik uygulanmaz. Şu an bir boşluk var.”

‘HUKUKÇULAR İNCELİYOR’

Orhan Yıldırım (Eğitim-İş Genel Başkanı): Hukuksal bir problem olup olmadığını hukukçulara inceletiyoruz. Öğrencilerin mağdur olup olmayacağını araştırıyoruz. Mağduriyet ortaya çıkarsa dava açabiliriz.

Feray Aytekin Aydoğan (Eğitim-Sen Genel Başkanı): Binlerce eğitimcinin ‘yanlış’ anladığı bir yönetmelik nasıl çıkarılabiliyor? Yönetmeliği hukukçulara inceletiyoruz. Mahkemeye gideceğini söyleyen veliler var. Onlara gerekli hukuki desteği sunacağız.