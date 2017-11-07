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    MEB’in 2018 bütçesi belli oldu

    Hürriyet Eğitim
    07.11.2017 - 11:37 | Son Güncelleme:

    MEB'in 2018 bütçesi netleşti. Buna göre yeni eğitim bütçesi 134 milyar 727 milyon TL oldu. Bu, genel bütçenin yaklaşık yüzde 18’ine denk geliyor. 2017’de eğitime ayrılan bütçe 122 milyar 414 milyon TL’ydi.

    Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yeni eğitim bütçesini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sundu. Buna göre 2018 yılı için belirlenen bütçe toplamda 134 milyar 727 milyon TL olarak belirlendi. Bu gelecek yılın toplam bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 18’ine denk gelirken geçen yıla göre eğitim bütçesi yaklaşık 12 milyar TL arttı.

    EN BÜYÜK PAY YİNE PERSONEL GİDERLERİNE
    2018 yılı eğitim bütçesinin ayrıntıları da netleşti. En büyük pay 63 milyar 503 milyon 243 bin TL ile geçen yıllarda olduğu gibi yine personel giderlerine ayrılacak. 9 milyar 785 milyon 948 bin TL Sosyal Güvenlik Kurumuna devlet primi giderlerine; 8 milyar 693 milyon 97 bin TL mal ve hizmet alım giderlerinde kullanılmak üzere cari harcamalara; 2 milyar 784 milyon 739 bin TL devlet parasız yatılı öğrencileri, burslar ile diğer cari transferlere; 7 milyar 737 milyon 121 bin TL’si sermaye giderlerine ve 24 milyon 504 bin TL’si ise sermaye transferlerine tahsis edilecek. Buna göre eğitim bütçesinden Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) giden kaynak toplamda 92 milyar 528 milyon 652 bin TL olacak.

    28 MİLYAR YÖK VE ÜNİVERSİTELERE
    2018’de eğitim bütçesinden Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve üniversitelere 27 milyar 761 milyon 363 bin TL gidecek. ÖSYM’nin yeni bütçesi , 537 milyon 550 bin TL; Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu bütçesi ise 13 milyar 889 milyon 262 bin TL olacak.

    Etiketler: Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz , Burs , Üniversite
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