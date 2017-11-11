MEB'e göre 'tahta' maddenin yapısı

Milli Eğitim Bakanlığı, Yılmaz’ın ‘ateş, su, toprak’ ve son olarak saydığı ‘tahta’yı element kabul etti ve fen bilimleri ders kitabına koydu. MEB’in Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yayımlanan 8’inci sınıf ‘Fen Bilimleri’ ders kitabının 58’inci sayfasında doğadaki maddeler için “M.Ö. 300’lü yıllarda doğada dört çeşit madde olduğu düşünülerek maddeler; ateş, su, toprak ve tahta olarak sınıflandırılmıştır” ifadesi kullanıldı.



TÜRKÇE KİTABINDA ATA'YA SAYGISIZLIK

MEB tarafından hazırlanan 5. sınıf Türkçe ders kitabında da Ata’ya saygısızlık yapıldı. 61’inci sayfadaki ‘Dersimiz Atatürk’ bölümünde, “Her 10 Kasım sabahı saat 09.05’te, çığlık çığlığa çalan sirenlerle birlikte millet olarak saygı içinde çakılıp kalıyoruz” ifadesi kullanıldı.