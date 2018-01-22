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    MEB’den YLSY duyurusu

    Hürriyet Eğitim
    22.01.2018 - 17:25 | Son Güncelleme:

    MEB, 2017-YLSY kapsamında yurtdışına lisansüstü öğrenim görmek üzere gönderilecek öğrencilerden kontenjanlara yerleşmeye hak kazananların belge teslimi hakkında duyuru yayınladı. Buna göre kontenjanlara yerleşmeye hak kazanan tüm adayların belge teslimi işlemleri 23 Ocak-2 Şubat arasında yapılacak.

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından verilen burs ile yurtdışında lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanacak adayların kurum kontenjanlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Bakanlıktan yapılan duyuruya göre sonuçlar ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinde yayınlandı.

    Kontenjanlara yerleşmeye hak kazanan tüm adayların belge teslim işlemleri 23 Ocak-2 Şubat arasında yapılacak. Adaylar belirtilen belgelerin elden veya posta (iadeli taahhütlü)/kargo yolu ile en geç 2 Şubat tarihi mesai saati bitimine yani saat 18.00’e kadar, “T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü, Bakanlık Merkez Bina 6.Kat C Blok 06648 Bakanlıklar/Ankara" adresine eksiksiz olarak ulaştırılması gerekiyor. Belgeleri belirtilen süre içerisinde Bakanlığa ulaştırmayan adaylar, bu yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek.

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    Etiketler: YLSY
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