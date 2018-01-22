MEB’den YLSY duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından verilen burs ile yurtdışında lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanacak adayların kurum kontenjanlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Bakanlıktan yapılan duyuruya göre sonuçlar ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinde yayınlandı.

Kontenjanlara yerleşmeye hak kazanan tüm adayların belge teslim işlemleri 23 Ocak-2 Şubat arasında yapılacak. Adaylar belirtilen belgelerin elden veya posta (iadeli taahhütlü)/kargo yolu ile en geç 2 Şubat tarihi mesai saati bitimine yani saat 18.00’e kadar, “T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü, Bakanlık Merkez Bina 6.Kat C Blok 06648 Bakanlıklar/Ankara" adresine eksiksiz olarak ulaştırılması gerekiyor. Belgeleri belirtilen süre içerisinde Bakanlığa ulaştırmayan adaylar, bu yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek.

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