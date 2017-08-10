MEB’den proje çağrısı

Türkiye ve Azerbaycan'ın iş birliğiyle ortaya çıkan TANAP projesiyle Avrupa'nın ve Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının karşılanması ve bölgede gaz çeşitliliğinin sağlanması hedefleniyor. 2015'te TANAP Boru Hattı boyunca yapılan saha ziyaretleri ve masaüstü çalışmaları sonrasında hazırlanan ‘İhtiyaç Analizi Raporu’ temel alınarak TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programlarının öncelik alanlarını ve finansal sınırlarını belirleyen planlama ve strateji dokümanları oluşturuldu.

Hat boyunca ekosistem ile uyum oluşturulacak

Analizlerde yatırım programının öncelik alanları olarak sosyal ve çevresel olmak üzere iki temel konu belirlendi. Bu kapsamda, TANAP güzergahı üzerinde uygulanan bir yatırım ve kalkınma projeleri destek programı olan TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) 2015'te uygulanmaya başlandı. Bu programlar ile TANAP Boru Hattı boyunca ekosistem ile uyumlu bir birlik kurarak, ekonomik ve sosyal kalkınmaya ve doğal kaynakların korunmasına katkı vermek amaçlanıyor. Bu bağlamda sağlanacak fon desteğinin hibe olarak verilmesi kararlaştırıldı.

Çağrı okullara ulaştı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bakanlıktan TANAP yolu üzerindeki Ankara, Eskişehir, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Kütahya, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne ile ilçelerindeki meslek liselerine proje hazırlamaları çağrısı yapıldı.

Proje başvurusu kriterler dahilinde, güzergahta bulunan Ankara (Bala, Gölbaşı, Haymana, Polatlı), Eskişehir (Günyüzü, Sivrihisar, Çifteler, Mahmudiye, Seyitgazi, Odunpazarı, Tepebaşı, İnönü), Bursa (Harmancık, Orhaneli, Büyükorhan, Mustafakemalpaşa), Balıkesir (Susurluk, Manyas, Gönen), Bilecik (Bozüyük), Kütahya (Domaniç, Tavşanlı), Çanakkale (Biga, Gelibolu), Tekirdağ (Şarköy), Edirne (Keşan, İpsala) il ve ilçelerinin sınırları içerisinde uygulanmak üzere projeler geliştirilecek.

Bu kapsamda, güzergah üzerindeki meslek liselerinden, doğalgaz, makine teknolojileri, inşaat gibi alanlarda proje yürütecek okullara donanım ve atölye desteği, öğretmenlere ise konuyla ilgili işbaşı eğitimleri verilecek. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce, boru hattının geçtiği ve program kapsamında fon sağlanacak illerin il milli eğitim müdürlüklerinin Ar-Ge birimlerine ve meslek liselerine ve kurumlara, okul aile birliklerince proje hazırlama ve yürütmeleri konusunda teknik destek sağlanması için gerekli talimat verildi.

Okul aile birliklerince proje hazırlık ve sunum çalışmaları devam ediyor. Okul aile birliklerinin başvuru sahibi olabileceği program, 23 Ağustos 2017'ye kadar başvurulara açık olacak.

Konuyla ilgili detaylı bilgi, başvuru dokümanları ve rehbere www.tanap-seip.com linkinden ulaşılabilecek.