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    MEB’den özel okullara sınav kararı

    Hürriyet Eğitim
    14.11.2017 - 16:27 | Son Güncelleme:

    Milli Eğitim Bakanlığı, TEOG’un kaldırılmasının ardından isteyen özel okulların yapılacak merkezi sınavla öğrenci almasına karar verdi.

    TEOG’un kaldırılmasının ardından yeni liseye giriş sistemi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) düzenleyeceği merkezi sınavla öğrenci almak isteyen özel okulların talebi kabul edildi. Türkiye Özel Okullar Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, MEB’de yapılan göreşme sonucunda isteyen özel okullara MEB’in yapacağı sınavın sonuçları kullanılarak yerleştirme yapılması önerisi onaylandı. Kayıt takvimi geçen yılki gibi devam edecek. Kayıt süreci ve yerleştirme ile ilgili detaylar daha sonra yeni sistemle ilgili MEB’in yapacağı açıklamayla netleşecek. Derneğin açıklaması şöyle:

    “Sınavla öğrenci almak isteyen özel okullarla yapılan toplantıda, ortak bir görüşle bu yıl için Bakanlığın yapacağı sınavın sonuçlarına göre değerlendirme ve yerleştirme yapılacağı daha önce belirtilmişti. Bakanlıkla, onay alma ve teknik detaylar konusunda yapılan görüşme sonucu, sınavla öğrenci almak isteyen özel okullarımıza, Bakanlığın yapacağı sınavın sonuçları kullanılarak yerleştirme yapılacağı netleştirildi. Özel okullara öğrenci alımı ile ilgili kayıt takvimi geçen yıl olduğu gibi yapılacak. Kayıt süreci ve yerleştirmeye dair esaslar, Bakanlığın sınav sistemi ile ilgili açıklayacağı bilgiler çerçevesinde ayrıca kamuoyu ile paylaşılacak.”  

     

     

     

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    Etiketler: özel okul
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