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    Haberler >Eğitim>MEB'den özel okullara ‘kar payı’ sınırlaması

    MEB'den özel okullara ‘kar payı’ sınırlaması

    AA
    20.01.2018 - 12:18 | Son Güncelleme:

    MEB, özel okulların özellikle kitap, kırtasiye ve kıyafet ücretlerinde velilerden, yüksek kar payı ile belirlenen rakamlar talep etmesinin önüne geçmek amacıyla yeni mevzuat hazırlıyor.

    Yönetmelik değişikliğiyle özel okullar, her öğrenci için dışardan satın aldığı mal ve hizmetlerin maliyetinin yüzde 10'undan fazlasını veliye yansıtamayacak.

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden alınan bilgiye göre, daha önce yapılan düzenlemeler ile özel okullara, öğrenim ücretlerine ilave olarak takviye kursu, yemek, kahvaltı, servis, pansiyon, yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetler karşılığı velilerden alacakları ücretleri de önceden ilan etme zorunluluğu getirmişti. Bakanlık ayrıca, özel okul ücretlerine, Yİ-ÜFE+TÜFE/2 oranına en fazla yüzde 5 daha ilave edilerek artış yapılabileceğini de belirlemişti.

    KİTAP, KIRTASİYE VE KIYAFETTE YÜKSEK FİYATLARA SON
    Bakanlık yetkilileri, ilan edilen özel okul ücretinin yanında ödenmesi gereken kitap, kırtasiye ve kıyafet ücretlerinin yüksekliğiyle ilgili velilerden çok sayıda şikayet aldıklarını belirtti.

    Yeni çalışma kapsamında özellikle kitap, kırtasiye ve kıyafet ücretlerinde velilerden yüksek rakamlar talep eden özel okulların önüne geçmek amacıyla yeni bir yönetmelik hazırlanıyor.

    Hazırlığı süren yönetmelik değişikliğiyle özel okullar, her öğrenci için dışarıdan satın aldığı mal ve hizmetlerin fatura bedeli ile nakliye gideri toplamının yüzde 10'undan fazlasını veliye maliyet olarak yansıtamayacak. Böylece özel okullar, öğrenci velilerine kitap, kırtasiye ve kıyafet gibi ihtiyaçların ücretlerini, okula maliyetinin en çok yüzde 10 fazlası ile fatura edebilecek.

    Yönetmelik değişikliğinin önümüzdeki haftalarda yayımlanması bekleniyor.

    Etiketler: Milli Eğitim Bakanlğı
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