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    MEB'den Ortaöğretime Uyum Programı Uygulama Kılavuzu

    AA
    09.09.2017 - 16:13 | Son Güncelleme: 09.09.2017 - 16:13

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile UNICEF iş birliğinde geliştirilen Ortaöğretime Uyum Programı Uygulama Kılavuzu ile hazırlık ve 9'uncu sınıf öğrencilerinin, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunacak becerilerin kazandırılması amaçlanıyor.

    Bakanlığın sitesinde yer alan bilgiye göre, kılavuz, hazırlık ve 9'uncu sınıf ile pansiyonda kalan öğrencilerin, öğrenim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilere yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunacak becerilerin kazandırılması ve koruyucu bir eğitim ortamının oluşturulması amaçlarıyla, MEB ile UNICEF iş birliğinde hazırlandı.

    Ortaöğretime Uyum Programı, okul yöneticileri ve rehber öğretmen koordinasyonunda, hazırlık ve 9'uncu sınıf rehber ile belletici öğretmenler tarafından, branş öğretmenlerinin de desteği ile 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başlangıcında uygulanacak.

    Ortaöğretime Uyum Programı kapsamında hazırlanan set içerisinde, uyum etkinliklerinin yanı sıra mevzuat ile gençlerde hijyen ve cilt sağlığı ile beslenme ve ilk yardım el kitabı bulunuyor. Söz konusu dokümanlar, Bakanlığın internet sitesinden de paylaşıldı.     

     

     

     

     

     

     

    Etiketler: MEB , UNICEF , uyum programı , kılavuz
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