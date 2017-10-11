MEB’den okullara devamsızlık uyarısı

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, öğrenci devamsızlığı konusunda çalışma başlattı. Okullara gönderilen Müsteşar Yusuf Tekin imzalı yazıda, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği işaret edilerek devamsızlık yapan öğrencilerle ilgili tedbir alınması istendi ve bundan il, ilçe ve okul yöneticilerinin sorumlu olduğu belirtildi. Devamsızlık yapan öğrencinin durumunun posta, e-posta veya diğer iletişim araçlarıyla ailesine bildirilmesi ve varsa özür belgesinin aileden istenmesi gerektiği hatırlatıldı. “Bu nedenle öğrenci velilerinden 30 günlük devamsızlık süresinin, devamsızlığın 5’inci, 15’inci ve 25’inci günlerinde; 60 günlük devamsızlık süresinde ise 40’ıncı ve 55’inci günlerinde tebligat yapılarak öğrencinin okula devamının sağlanması istenecek” denildi.

ÖĞRENCİLERİ UYARIN

Bakanlık yazısında ilgili yönetmelikte yer alan, “Geç gelme birinci ders saati için belirlenen süre ile sınırlı. Ancak her 5 defa geç kalma yarım gün devamsızlıktan sayılır. Bu sürenin dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır” hükmünü de hatırlatılarak, öğrencilerin bilgilendirilmesi ve velilerle sık sık iletişim kurarak uyarılması talimatı verildi. Ayrıca velilere gönderilecek tebligatların zamanında yapılması ve mağduriyet yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması istendi.

12’NCİ SINIFLARA DİKKAT

Bakanlığın yazısında, özellikle son sınıf öğrencilerine dikkat çekilerek mağduriyet yaşanmaması için 12’nci sınıfların okula devamlarının sağlanması, öğrenci ve velilerin yıl sonunda devamsızlıklara yönelik tolerans beklentisine girmemeleri için bilgilendirmelerin yapılması gerektiği belirtildi.