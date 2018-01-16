Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>MEB’den elektronik kütüphane

    MEB’den elektronik kütüphane

    AA
    16.01.2018 - 13:44 | Son Güncelleme:

    Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yayınlar elektronik kitap haline getirildi.

    MEB’in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, genel müdürlükçe hazırlanan ‘özel eğitim’ ve ‘rehberlik’ ile ilgili basılı yayınlar dijital ortama aktarıldı. 

    Çeşitli tarihlerde özel eğitim kurumlarındaki öğrenci, öğretmen ve diğer ilgililerin kullanımına sunulan ders kitabı, yardımcı ders kitabı, kaynak, kılavuz, seçki, katalog ve benzeri basılı materyaller, elektronik kitap haline getirildi.

    Dijital ortama aktarılan yayınlar, MEB’in internet sitesinde ‘Elektronik Kütüphane’ adı altında yayımlandı Çalışmanın devamında daha sonra, organizasyonlarda kullanılan afiş, broşür ve video gibi görsel malzemelere de ‘Elektronik Kütüphane’ den erişilebilecek.

    Elektronik kütphaneye ulaşmak için tıklayın.

     

     

     

    Etiketler: meb elektronik kütüphane , Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri