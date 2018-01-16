MEB’den elektronik kütüphane

MEB’in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, genel müdürlükçe hazırlanan ‘özel eğitim’ ve ‘rehberlik’ ile ilgili basılı yayınlar dijital ortama aktarıldı.

Çeşitli tarihlerde özel eğitim kurumlarındaki öğrenci, öğretmen ve diğer ilgililerin kullanımına sunulan ders kitabı, yardımcı ders kitabı, kaynak, kılavuz, seçki, katalog ve benzeri basılı materyaller, elektronik kitap haline getirildi.



Dijital ortama aktarılan yayınlar, MEB’in internet sitesinde ‘Elektronik Kütüphane’ adı altında yayımlandı Çalışmanın devamında daha sonra, organizasyonlarda kullanılan afiş, broşür ve video gibi görsel malzemelere de ‘Elektronik Kütüphane’ den erişilebilecek.

Elektronik kütphaneye ulaşmak için tıklayın.