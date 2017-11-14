MEB'den eğitimde 'mobil oyun' dönemi

Mobil oyun yazımı için özel bir ekip kuran Bakanlık, etkili grafik ve görseller ile öğrencilerin ilgisini çekecek strateji oyunlarının geliştirilmesi için de çalışma yürütüyor.

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Bilal Tırnakçı yaptığı açıklamada, oyun oynamanın çocukların sosyal, fiziksel ve kavramsal gelişimi konusunda en iyi eğitim programlarından biri olduğunu ifade etti.

Araştırmaların beyin fonksiyonu ile öğrenme arasındaki bütünleşmenin çocuk gelişimi açısından çok önemli olduğunu ortaya koyduğunu aktaran Tırnakçı, oyun oynamanın aynı zamanda çocukların dünyaya ilişkin temel bilgileri edinmelerinin yollarından biri olduğunu anlattı.

Tırnakçı, bilginin dijitale dönüştürüldüğü gerçeğinden hareket ettiklerini dile getirerek eğitim bilişim ağı EBA olarak öğrencilerin dil, sanat, sosyal bilimler, matematik, fen bilgisi becerilerini mobil oyun yoluyla artırmak ve eğlenerek öğrenmelerini sağlamak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

MEB'in 1,5 yıl önce başlattığı çalışma kapsamında, öğrencilerin eğitimlerine destek olmak amacıyla 7 mobil oyunun yazıldığını bildiren Tırnakçı, "Mobil oyun yazılımları için 12 kişilik özel bir ekip kurduk. Ekibimiz, 6 ay süresince oyun ve senaryo yazma eğitimleri aldı. Ekibimiz, dışarıdan alınan destek için de denetimler yapıyor" dedi.

MEB'in mobil oyunları sanat marketlerde

Tırnakçı, ekibin geliştirdiği oyunların Google Play ve Apple Store gibi sanal marketlerden ücretsiz indirilmeye başlandığına işaret ederek "Kullanıcılardan geri dönüşler alıyoruz ve oyuna ilişkin beklentilerini dikkate alarak revizyon çalışmalarımızı yürütüyoruz" diye konuştu.

Mobil uygulamaların eğitsel, görsel ve yazılım tasarımının tamamının YEĞİTEK'te görevli öğretmen ve teknik ekipçe yürütüldüğünü belirten Tırnakçı, "MEB olarak, dijital içerik konusundaki tecrübemiz ve teknik altyapımızı, çocuklarımızın duygusal, sosyal ve entelektüel gelişimlerine katkı sağlamak üzere kullanarak dijital eğitim dünyasının lideri olmayı hedefliyoruz" dedi.

Ekibin geliştirdiği ilk mobil oyunun, Suriyeli öğrencilerin Türkçe bilgilerinin geliştirilmesi amacıyla yazılan "EBA Bil Bakalım" ismini taşıdığına dikkati çeken Tırnakçı, oyunun sanal marketlerde ilgi gördüğünü vurguladı.

Strateji oyunları da yolda

Tırnakçı, öğrencilerin tarihi değerlere dikkatlerini çekmek için strateji oyunu yazma hazırlıklarını da sürdürdüklerini dile getiren Tırnakçı, şöyle devam etti:

"Etkili grafik ve görsellerle öğrencilerin ilgisini çekecek strateji oyunlarımızı da yakında kamuoyuna duyuracağız. Tarih kitaplarında yazan bilgileri, 3 boyutlu strateji oyunları ile kalıcı hale getirmeyi hedefliyoruz. Mobil oyunlar ile öğrencilerin zaman ve mekandan bağımsız bir şekilde kazanımları almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu şekilde, zararlı içerikler barındırmayacak oyunları boş zamanlarda öğrenme için kullanmasını planlıyoruz."

Suriyeli öğrencilerin oyununun ikinci versiyonu yazılıyor

"EBA Bil Bakalım" isimli mobil oyunu, 7-9 yaş arası çocuklar için hazırlandı. Oyunda Suriyeli geçici koruma altındaki çocukların günlük yaşamda sıkça karşılaştıkları kavram ve kelimeler yer aldı. Oyun içerisinde çok sayıda ana ve alt kavramdan oluşan sözcükler bulunuyor. Bu sözcükler sayesinde Türkçe ile ilk kez tanışan çocuklar, Türkiye'de hayatlarını kolaylıkla sürdürebilecekler.

İkinci versiyonu yazılan oyunda ise Türk çocuklarının da Arapça, İngilizce ve Fransızca öğrenebileceği içerikler bulunuyor.

Bilgi kültür yarışması

"EBA Bildir Bil" mobil oyunu, her bölümü yedişer sorudan ve 11 kategoriden oluşan, karşılıklı ve tek oynanabilen bir bilgi kültür yarışması olarak tasarlandı. Kullanıcıların EBA hesaplarıyla girerek yarışmacı olabildikleri uygulama, bir avatar seçimiyle başlıyor ve her bir sorunun cevaplama süresi bulunuyor. Uygulamayı kullanan öğrenciler, hem kategori hem de genel bazda skor alıyor.

Matematik derslerine mobil oyun ile destek

Hem tek hem de gruplar halinde oynanabilen EBA "Bonibo" isimli oyun, 10-14 yaş grubundaki öğrencilerde matematik becerisini eğlenceli bir şekilde geliştirme amacıyla geliştirildi.

Resim becerileri için mobil oyun

"EBA Boyama" oyunu ise öğrencilere estetik duygusu kazandırmak, görsel hafızayı beslemek amacıyla zengin renk paletli bir uygulama olarak tasarlandı. Ekran büyütme ve küçültme özelliklerine sahip uygulaması bulunan oyun içeriklerinde zorluk dereceleri bulunuyor.

Lise son sınıf öğrencileri için bilgi yarışması

Bilgi kültür yarışması olan "EBA Kim Bilir" oyununun içeriği, lise son sınıf öğrencileri için hazırlandı. Bir çeşit üniversite hazırlık etkinliği olan oyunda, öğrencilerin yarışarak ve eğlenerek öğrenmeleri hedefleniyor. Mobil oyun ile 4 yıllık lise öğrenimleri boyunca edindikleri bilgi ve kazanımları test edebilen öğrenciler, ayrıca yaşıtlarının başarılarını da takip edebiliyor.

İlk aşamada yaklaşık 250 sorunun yer aldığı uygulamanın soru sayısının artırılması çalışmaları sürüyor.

Oyun ile nota yazmayı öğreniyorlar

Müzik eğitiminin geliştirilmesi için geliştirilen "EBA Müzik Defteri" isimli oyunda, öğrenciler, oyun ile nota yazabiliyor, notaları dinleyebiliyor, çaldıklarını da kaydedebiliyor.

Müzik defterinde şarkılar, türküler ve eğitim müzikleri de yer alıyor. Batı ve yerli enstrüman seçenekleri, çal-kaydet, yaz-kaydet özellikleriyle öğrencilerin kendi müzik arşivlerini oluşturmalarına imkan sağlanıyor.

Zeka oyunu

Her yaş grubundan öğrencilerin hem görsel hem de sayısal algılarını geliştirmek için geliştirilen "EBA Renk Bağı" bir çeşit zeka oyunu olarak değerlendiriliyor. Renk bağı uygulamaları, renk çiftlerini belli bir kurala göre eşleştirme esasına dayanıyor. Uygulama, zorluk derecesi her aşamada artan toplam 150 bölümden oluşuyor.