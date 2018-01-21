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    MEB'den dinde cihat düzenlemesi

    Gamze KOLCU / ANKARA
    21.01.2018 - 21:30 | Son Güncelleme:

    MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), taslak öğretim programı askıya çıkarıldığında tartışma yaratan “cihat” konusunda geri adım attı.

    Zorunlu din dersinin taslak müfredatında 6’ncı sınıfta “Hz. Muhammed’in Hayatı” ünitesinde anlatılan ve 9’uncu sınıfta “Temel İbadetler” arasında sayılan cihat konusu, dersin dün açıklanan nihai şeklinden çıkarıldı. Din dersine ait taslak program AİHM kararı nedeniyle Temmuz 2017’nin sonunda açıklanmıştı. Taslak programa göre, öğrenciler 6’ncı sınıfta “Hz. Muhammed’in Hayatı” ünitesinde cihat kavramıyla tanışacaktı. Öğrencilerin, ünite kapsamında Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarının neden ve sonuçlarını açıklaması bekleniyordu. 9’uncu sınıfta ise “İslam’da ibadetler” ünitesinde cihad, “İslam Dininde Temel İbadetler” arasında sayılmıştı.

    ‘BAZI KAVRAMLAR’DA
    Cihat, din dersinde sadece 11’inci sınıfta 3’üncü ünite olan “Kur’an’da Bazı Kavramlar”da anlatılacak. “Allah Yolunda Mücadele: Cihat” kazanımında öğrencilerin, “Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlaması” beklenecek. Cihat şöyle anlatılacak: “Cihat kavramı, anlam genişliği göz önünde bulundurularak salt savaş ile sınırlandırılmadan tüm boyutlarıyla ve Mekki ve Medeni ayetlerin bu kavrama yüklediği anlamlar bağlamında ele alınır. Cihadın bir ibadet olarak farzı ayın ve farz-ı kifaye olduğu durumlara değinilir. Bu kapsamda ceht mücadele davet, tebliğ, irşat, emr-i bi’l maruf ve nehy-i ani’l münker, kıtal/mukatele ve şehadet kavramlarına yer verilir.”

    Etiketler: MEB , gazetehaberleri , son dakika
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