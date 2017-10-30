MEB’den din dersinde Atatürk savunması

CHP Milletvekili Burcu Köksal’ın önergesine Bakan Yılmaz şu yanıtı verdi: “Güncellenen öğretim programları, bütün olarak değerlendirilerek, ünite ve konularının belirlenmesinde dersler arası ilişkiden hareket edildi, derslerin amaç ve muhteva farklılığı da göz önünde bulunduruldu. Atatürk ve inkılâpları ile ilgili konulara hayat bilgisi, sosyal bilgiler, tarih ile inkılâp tarihi ve Atatürkçülük derslerinde yer verildi. Taslak programda Atatürk konusu, laiklik ile ilişkilendirilerek 12’nci sınıfta ‘Haklar ve Özgürlükler’ ünitesindeki ‘Laiklik’te yer verildi.”