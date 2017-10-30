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    MEB’den din dersinde Atatürk savunması

    Umut ERDEM/ANKARA
    30.10.2017 - 21:18 | Son Güncelleme:

    Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, müfredat taslağında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde Atatürk ile ilgili bölümlerin çıkarıldığına yönelik eleştirilere, “Kasıtlı olarak Atatürk’ün isminin çıkartılması söz konusu değil” yanıtını verdi.

    CHP Milletvekili Burcu Köksal’ın önergesine Bakan Yılmaz şu yanıtı verdi: “Güncellenen öğretim programları, bütün olarak değerlendirilerek, ünite ve konularının belirlenmesinde dersler arası ilişkiden hareket edildi, derslerin amaç ve muhteva farklılığı da göz önünde bulunduruldu. Atatürk ve inkılâpları ile ilgili konulara hayat bilgisi, sosyal bilgiler, tarih ile inkılâp tarihi ve Atatürkçülük derslerinde yer verildi. Taslak programda Atatürk konusu, laiklik ile ilişkilendirilerek 12’nci sınıfta ‘Haklar ve Özgürlükler’ ünitesindeki ‘Laiklik’te yer verildi.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , Milli Eğitim Bakanı , İsmet Yılmaz
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