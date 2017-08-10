MEB'den 81 ile ‘Ölçme Değerlendirme Merkezi’

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden alınan bilgiye göre, ölçme değerlendirme merkezleri, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) ile Uluslararası Fen ve Matematik Eğilimleri Araştırması'na (TIMSS) rakip olacak ‘Eğitimde Öğrenci Gelişimini İzleme Sistemi’ ile PISA'ya göre daha geniş bir katılımın sağlandığı ‘Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi’ (ABİDE) çalışmasını illerde yürütecek.

Bu kapsamda bakanlık, 81 ilde kuracağı ölçme değerlendirme merkezleri ile örgün eğitim kapsamında öğrencilerin akademik gelişimlerinin izlenebilmesi, öğrenme eksikliklerinin tespit edilmesi için öğrenci, veli ve eğitimcilere geri bildirim verilmesine olanak sağlayacak.

Bu yıl 25 ilde açılacak merkezler, 2019'a kadar diğer illerde de kurulacak.

Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü organizasyonuyla illerde ölçme araçları ve anketler yoluyla öğrencilerden veri toplanacak ve yapılacak analiz çalışmaları ile öğrenci ve velilere geri bildirim verilecek.

Tüm öğrencilere uygulanacak

Merkezler ile Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen ABİDE çalışması, daha geniş kapsamda iller tarafından yürütülecek. Çalışma ile temel eğitimde olan öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgileri günlük yaşamda kullanma becerileri ile üst düzey zihinsel becerilere sahip olma düzeyleri ortaya çıkarılacak.

2016'da ilk kez uygulanmaya başlayan ABİDE çalışması, kurulacak merkezler ile tüm öğrencilere uygulanacak. ABİDE çalışması ile il düzeyinde öğrenme çıktıları, bu çıktıları etkileyen faktörler, bu faktörlerin öğrenmeyi etkileme düzeyleri ortaya çıkarılacak.

Merkezlerin kurulmasıyla, illerin eğitim gelişimleri, var olan sorunların giderilme düzeyleri tespit edilmiş olacak, programların ve kazanımların etkinliği konusunda veri toplama imkanı oluşacak.

Merkezler eğitimi etkileyen faktörleri ortaya çıkaracak

Merkezler, illerde ABİDE'nin yanı sıra 2017 yılı yatırım programında yer alan ‘Ölçme Değerlendirme Uygulamalarını İzleme Araştırma ve Geliştirme Projesi’ kapsamında yer alan ‘Eğitimde Öğrenci Gelişimini İzleme Sistemi’ni de yürütecek.

Öğrencilerin akademik düzeyleri ve öğrenme eksiklikleri, öğrenmeyi etkileyen faktörler, ailenin, okulun ve çevrenin eğitime katkısını ortaya çıkaran veriler, merkezler tarafından öğrenci, veli ve eğitimcilerle paylaşılacak. Çalışma ile her öğrenciye kazanımları edinme düzeyi, eksik öğrenmeleri ve ihtiyaç duydukları tamamlayıcı eğitimlere yönelik karneler verilecek.

İl izleme çalışmaları örneklem üzerinden değil, tüm öğrencilere yönelik olarak uygulanacak. Merkezler, her okul için bir değerlendirme raporu çıkartarak, okul bazlı izleme yapacak.