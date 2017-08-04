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    MEB’den 315 bin öğrenciye teşvik
    Okul öncesine 3, liseye 4 bin lira

    Hürriyet Eğitim
    04 Ağustos 2017 - 09:39Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 10:05

    MEB özel okulda okuyan öğrencilere verilen teşvik miktarlarını açıkladı. Bu yıl 75 bini ilk kez olmak üzere toplamda 315 bin öğrenciye eğitim öğretim desteği verilecek. En yüksek teşvik miktarı, ortaokul ve lise öğrencilerine verilecek 4 bin 280 lira oldu. Okul öncesine ise 3.060 TL destek sağlanacak.

    Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), özel okulları tercih eden öğrencilere verdiği teşvik desteği miktarları açıklandı. Destek alacak öğrenci sayılarının ve miktarların yer aldığı tebliğlerin Resmi Gazete'de yayınlandığını duyuran MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, Twitter hesabından, “Özel öğretim kurumlarının desteklenmesine ilişkin tebliğimiz yayımlandı” şeklinde paylaşımda bulundu. Tekin’in verdiği bilgilere göre, bu yıl 6 bini okul öncesinde olmak üzere toplam 75 bin öğrenci için ilk defa teşvik verilecek. Geçen yıldan devam eden öğrencilerle birlikte bu yıl yaklaşık 315 bin öğrenciye özel okul desteği sağlanacak. Buna ek olarak organize sanayi bölgeleri (OSB) içinde açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde seçilen 20 alanda teşvik sunulacak. OSB dışında açılan liselerde ise mevcut 26 alana 9 alan daha eklendi. Geçtiğimiz yıl bu kapsamda 20 bin 195 öğrenci için teşvik uygulandı.
    MEB’den 315 bin öğrenciye teşvik Okul öncesine 3, liseye 4 bin lira


    Etiketler: Lise , ilkokul , Okul öncesi , Yusuf Tekin , MEB , teşvik
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