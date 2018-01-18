MEB yatılı özel okulların güvenlik standartlarını yükseltti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, Bakanlıkça yatılı özel okul açılışlarında aranacak standartların yer aldığı Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi’nde değişiklik yaptıklarını söyledi.

Şamlıoğlu, değişikliğin, geçen yıl Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapıldığına işaret etti. Değişiklikle özel ortaokul ve liselerde, kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı veya aynı binada girişleri bağımsız, birbirine geçişi olmayan pansiyonların düzenlenmesi koşulunun getirildiğini belirten Şamlıoğlu, “Pansiyon binaları, okul bahçesi içinde bağımsız bina veya binalardan oluşabilecek. Yatılılık hizmetinin özel okulla aynı binada verilmek istenmesi halinde ise hizmet, sadece kız veya sadece erkek öğrencilere verilecek şekilde sınırlandırıldı.” diye konuştu

OTOMATİK SÖNDÜRME SİSTEMİ ZORUNLULUĞU

Güvenlik standartlarının artırıldığını da vurgulayan Şamlıoğlu, şöyle devam etti:

“Özel okul pansiyon veya yatakhanelerinin yangın, elektrik tesisat, ısınma sistemi, su ve gaz tesisatı güvenliklerine ilişkin hususlar, her öğretim yılı başında yetkili kişi veya kurumlara kontrol ettirilmek zorunda. Yine yangın merdivenleri ile kaçış yollarının kapılarının yangına karşı dayanıklı malzemeden yapılması ve yangın ikaz amacıyla duman ve ısıya duyarlı, ihtiyaç halinde gaz kaçaklarını algılayan sensörler, alarm sistemi bulundurulması gerekecek. Yatılılık kontenjanının 200’den fazla olması halinde, otomatik yangın söndürme sisteminin bulunması da zorunlu hale getirildi.”

Yatılı özel okul yurtlarındaki fiziki şartlara da değinen Şamlıoğlu, pansiyon veya yatakhanelerde tavan yüksekliğinin asgari 2.4 metre olması gerektiğine ve yatakhane odalarında her bir öğrenciye en az 10 metreküp hacim düşecek şekilde kontenjan belirlenmesi zorunluluğunun getirildiğini bildirdi.

EN AZ 20’ŞER ÖĞRENCİ KONTENJANI

Şamlıoğlu, yeni düzenlemeyle ilgili şunları söyledi:

“Ortaokul öğrencilerine yatılılık hizmeti verilen her bir yatakhane odasında en az 3, en fazla 6 öğrenci, lise öğrencilerine yatılılık hizmeti verilen her bir yatakhane odasında ise en az 1 veya 3, en fazla 6 öğrenci barınabilecek. Son olarak bir özel okulun yatılılık hizmeti verebilmesi, kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı en az 20’şer öğrenci kontenjanı olması şartına bağlandı. Halihazırda yatılılık hizmeti veren özel okulların kontenjanında artış olmaması veya yatılılık hizmetinin verildiği binanın değişmemesi halinde mevcut durumlar korunacak.”

Milli Eğitim Bakanlığı'nca Adana’nın Aladağ ilçesinde meydana gelen yurt yangının ardından özel barınma hizmeti veren kurumların açılma ve denetim standartları yeniden belirlenmişti. Ayrıca bu hizmeti veren kurumlara ruhsat düzenleme yetkisi de Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilmişti.

Bu kapsamda, öğrencilere yönelik barınma hizmeti verecek özel öğrenci yurdu, pansiyonu, öğrenci apartı ve öğrenci stüdyo dairesinin ruhsat alabilmesi için binaların tavan yüksekliğinden kapı, merdiven ve koridor genişliklerine, kurum personelinin uyması gereken kurallara kadar birçok yeni standartlar belirlenmişti.