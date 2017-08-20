MEB Teşkilat Yönetmeliğinde değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulunun görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen MEB Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde değişiklik öngören düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Bakanlığa bağlı "Rehberlik ve Denetim Başkanlığı", "Teftiş Kurulu Başkanlığı"na dönüştürüldü.

Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanlık tarafından veya Bakanlığın denetiminde sunulan hizmetlerin kontrol ve denetimini ilgili birimlerle iş birliği içinde yapmak, süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek, kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek ve elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgili birimlere ve kişilere iletmekle sorumlu olacak.

Kurul, Bakanlık teşkilatı ve personeli ile Bakanlığın denetimi altındaki her türlü kuruluşun faaliyet ve işlemlerine ilişkin olarak, usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla, Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde denetim, inceleme ve soruşturma iş ve işlemlerini Bakanlık maarif müfettişleri aracılığıyla yürütecek. Örgün ve yaygın eğitim kurumları ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin rehberlik, iş başında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerinin Bakanlık maarif müfettişleri aracılığıyla yürütülmesi de Kurulun görevleri arasında yer alıyor.

Teftiş Kurulu Başkanlığı, başkan, daire başkanları, Bakanlık maarif müfettişleri ve yardımcılarının görev, yetki ve sorumluluklarını, atanmalarını, görevlendirilmelerini, yükselmelerini, çalışma usul ve esaslarını; maarif müfettişleri ve yardımcılarının niteliklerini, yarışma ve yeterlik sınavlarını, yetiştirilmelerini, çalışma merkezleri arasında yer değiştirmelerini düzenleyecek. Ayrıca, Teftiş Kurulu Başkanlığı personelinin görevleri, çalışma usul ve esasları, sorumlulukları ile teftiş edilenlerin yükümlülükleri, Bakanlık Maarif Müfettişliği kadrolarına mülakat sonucunda yapılacak atama işlemleri de yine Kurul tarafından yapılacak.