MEB şube müdürlüğü sınavı ne zaman yapılacak?

MEB şube müdürlüğü sınavı hakkında açıklama yayımlayan Müsteşar Yusuf Tekin, sınavın gerçekleşeceği tarihi duyurdu. Yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek olan MEB şube müdürü sınavlarının ardından toplam 513 kişinin görev başına geçeceğini duyuran Tekin, sınavla ilgili detayların ilerleyen günlerde açıklanacağını duyurdu. İşte, MEB şube müdürlüğü sınavı ne zaman sorusu hakkında bazı bilgiler

MEB ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI NE ZAMAN?

Şube müdürlüğü için görevde yükselme sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Yazılı sınav Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından 01 Nisan 2018 tarihinde saat 14.30’ da Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde yapılacaktır. Sınav sürecine ilişkin açıklamalar Milli Eğitim Bakanlığının http://www.meb.gov.tr ve/veya http://ikgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilân edilecektir.

Yazılı sınava başvuruya ilişkin şartlar ve takvim ile ilgili ayrıca duyuru yapılacaktır.