Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>MEB şube müdürlüğü sınavı ne zaman yapılacak?

    MEB şube müdürlüğü sınavı ne zaman yapılacak?

    Hürriyet Haber
    29.01.2018 - 12:17 | Son Güncelleme:

    MEB şube müdürlüğü sınavı için tarih detayı açıklandı. Türkiye genelinde toplam 513 kişilik kadro için gerçeleştirilecek olan şube müdürü sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek. Sınav tarihi ve alımla ilgili açıklama yapan Yusuf Tekin, diğer hususların yakın zamanda duyurulacağını açıklamıştı. Peki, MEB şube müdürlüğü sınavı ne zaman yapılacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

    MEB şube müdürlüğü sınavı hakkında açıklama yayımlayan Müsteşar Yusuf Tekin, sınavın gerçekleşeceği tarihi duyurdu. Yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek olan MEB şube müdürü sınavlarının ardından toplam 513 kişinin görev başına geçeceğini duyuran Tekin, sınavla ilgili detayların ilerleyen günlerde açıklanacağını duyurdu. İşte, MEB şube müdürlüğü sınavı ne zaman sorusu hakkında bazı bilgiler

    MEB ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI NE ZAMAN?

    Şube müdürlüğü için görevde yükselme sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Yazılı sınav Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından 01 Nisan 2018 tarihinde saat 14.30’ da Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde yapılacaktır. Sınav sürecine ilişkin açıklamalar Milli Eğitim Bakanlığının http://www.meb.gov.tr ve/veya http://ikgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilân edilecektir.

    Yazılı sınava başvuruya ilişkin şartlar ve takvim ile ilgili ayrıca duyuru yapılacaktır.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri