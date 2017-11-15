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    MEB sisteminde gizlilik ihlali

    Gamze KOLCU / ANKARA
    15.11.2017 - 00:35 | Son Güncelleme:

    MİLLİ Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), Doküman Yönetim Sistemi’nde (DYS) koruma altında bulunan kişisel bilgilerde ‘gizlilik kurallarının’ ihlal edildiği belirlendi.

    Hata, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün 81 il müdürlüğüne gönderdiği genelgeyle ortaya çıktı. 31 Ekim tarihli ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi ile ilgili Yazışmalar’ konulu genelgede, kimlik bilgileri için gizlilik kararı verilen şahısların mahkeme kararlarının, il milli eğitim müdürlükleri tarafından genel müdürlüğe gönderildiği hatırlatıldı.

    Genelgede, hakkında tedbir kararı verilen kişilere ait bilgilerin ‘gizlilik dereceli’ olmasına rağmen DYS üzerinden normal yazışma usulünde işlem gördüğü vurgulandı. Yapılan tespitlerin doğurabileceği risklere karşı il müdürlüklerini uyaran bakanlık, hakkında tedbir kararı bulunan kişiler hakkındaki yazışmaların ‘gizlilik dereceli yazışma’ olarak değerlendirilmesi, DYS’de gizli doküman işlemlerinin yapılması, yazı ve eklerin genel müdürlüğe posta yolu ile gizli ibareli ve kapalı zarf içinde gönderilmesi talimatı verdi.

    Etiketler: MEB , gazetehaberleri
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