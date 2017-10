MEB sınavlarında ucu açık soru dönemi

KALKINMA Bakanlığı’nın bu yıl yatırım planına alınan Eğitimde Ölçme Değerlendirme Uygulamalarını İzleme, Araştırma Geliştirme desteğiyle MEB, Milli İzleme Sistemi oluşturdu. 3 yıllık 15 milyon liralık yatırım yapılan Milli İzleme Sistemi (MİS) ile süreç odaklı ölçme ve değerlendirme yapılacak. Sistem, her bir öğrencinin ne kadar bildiği değil, neleri öğrenip neleri öğrenmediğini tespit edecek. Buna göre öğrenme eksikliklerini gidermek için her öğrenciye özel geri bildirim yapacak.



HER YIL ARALIKTA SINAV VAR

Proje kapsamında Soru Bankası Yazılımı, Veri Tabanı İzleme Yazılımı ve Analiz ekibi oluşturulacak. Müfredat doğrultusunda Soru Bankası hazırlanacak. Her yılın aralık ayında il genelinde ortak yazılı sınav yapılacak. Sınav kağıtları, MEB’de hazırlanan veri tabanına yüklenecek. Sınav kağıtları farklı öğretmenlere belirtilen standartlarda değerlendirilecek. Analiz iki ayrı kapsamda yapılacak. İlk kısım öğrenci - öğretmen -okul, ikinci kısım ilçe - il ve ülke raporlamaları şeklinde olacak.



HER ÖĞRENCİYE ÖZEL EV ÖDEVİ

Öğrenciye ilişkin değerlendirmeler yarıyıl tatilinden sonra eğitim öğretim yılının ikinci yarısında öğrenciye geri bildirim olarak sunulacak. Sistem ile öğrencilere verilen ödevler de kişiselleşecek. Sistem hangi öğrencilere, hangi ödevlerin verilebileceğini doğrudan belirleyebilecek. Bir öğretmen, tespit edilen eksik öğrenmelerine göre sınıfındaki öğrencilere farklı ödevler verebilecek. Her öğrenci kendi öğrenme sürecine ilişkin sistemden geri bildirim alacak.



Milli İzleme Sistemi kapsamında il bazında yapılacak sınavda, açık uçlu sorular kullanılacak. Öğrencilerin bilgiyi kullanmaları ve muhakeme yeteneklerini geliştirmeleri teşvik edilecek. İzleme çalışması sırasında uygulanacak anketler yoluyla eğitim sürecine etki eden diğer faktörler tespit edilecek. Bu şekilde her il ve ilçe kendine özgü durumu ve ihtiyaçları tespit edip bu doğrultuda eğitim çalışması planlayacak. MEB de ülke genelinde eğitim sürecine ilişkin stratejiler oluşturabilecek.



ÖĞRETMENLERE EĞİTİM VERİLDİ

Milli İzleme Sistemi, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Ankara-İstanbul ve İzmir dışında belirlenen 24 ilde pilot olarak uygulanacak. Sonraki yıllarda eksiklikleri giderilerek tüm Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.



Proje izleme çalışmasının gerçekleştirilmesi ve sistem için alt yapı hazırlanması amacıyla Afyon, Balıkesir, Konya ve Samsun illerinden seçilen öğretmenlere ‘açık uçlu soru yazımı’ eğitimi verildi. Eğitimden sonra illerden gelen öğretmenlere 5. sınıf Türkçe Öğretim Programı’nda yer alan kazanımlara ve becerilere yönelik soru yazımı gerçekleştirdi. 20 soruluk ilk kitapçık oluşturuldu.



5. sınıf Türkçe dersine ilişkin 15 çoktan seçmeli, 5 açık uçlu sorunun yer aldığı test kitapçığı ile Konya’da 3 bin 24, Samsun’da 2 bin öğrencinin İzleme Araştırmasına ilişkin ilk sınav yapıldı. Görüntü işleme metoduyla, açık uçlu soruların öğretmenlerce değerlendirilmesi için dijital ortama yüklendi. Konya’da 3 bin 24 öğrencinin cevapladığı açık uçlu sorular, 25 öğretmen tarafından 2 günde değerlendirildi. Samsun’da ise 2 bin öğrenci için sorulan açık uçlu sorular 7 öğretmen tarafından 4 günde tamamlandı.

