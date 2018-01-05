MEB, özel fen ve teknoloji liselerinin derslerini belirledi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, teknoloji ve bilimin insan hayatının her alanında etkinliğini artırarak günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini anlattı.

Teknolojinin insanlığa sağladığı kolaylıkların inkar edilemez bir gerçek olduğunu belirten Şamlıoğlu, bu gerçeğin bilişim ve teknoloji eğitiminin eğitim sistemlerinde artarak yer almasını zorunlu kıldığını vurguladı.

Şamlıoğlu, bu doğrultuda MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan özel fen ve teknoloji liseleri için ders çizelgelerinin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca onaylanarak yürürlüğe girdiğini söyledi.

Çizelgeye göre, bu okullarda fen liselerinde okutulan derslere ilaveten teknoloji ve bilim alanlarında mekatronik sistemleri, Java ile programlama, bilgisayar ağları, web (Asp.net) ile programlama, bilgisayar destekli çizim, mühendislik ve teknolojinin temelleri, VB.net ile programlama, genetik bilimine giriş, bilgi toplumuna giriş gibi yeni seçmeli derslerin okutulabileceğini anlatan Şamlıoğlu, "Bunun yanında teknoloji, bilim ve eğitim sistemlerindeki gelişmelere bağlı olarak yeni seçmeli dersler eklenebilecek" dedi.

"ÜLKENİN GELİŞMESİ İÇİN ÖNEMLİ"

Bilim ve teknoloji alanındaki bu derslerin özellikle tıp, mühendislik ve bilişim alanlarında temel bazı yeterlilikleri kazandırarak bu alanlarda yeteneği olan öğrencilerin tespit edilmesini kolaylaştıracağını belirten Şamlıoğlu, şöyle konuştu:

"Özellikle katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesinin ülkelerin gelişmesinde bu kadar etkili olduğu günümüz dünyasında, teknoloji kullanan ve ihraç eden ülkeler arasında Türkiye'nin yer alması açısından bu tür derslerin okutulması, yaygınlaştırılması ve çeşitlendirilmesi oldukça önem arz ediyor. Gelecek yüzyılın teknolojisi olarak kabul edilen Endüstri 4.0'da Türkiye'nin de etkin şekilde rol alması ülkemizin geleceği açısından oldukça önemli. Endüstri 4.0'da başarılı bir Türkiye bu sayede gelecekte yüksek miktarda teknoloji geliştiren ve ihraç eden ülkeler konumuna gelerek katma değerinin büyük bir kısmını yüksek teknolojiye bağlı endüstrileşmeden sağlayacak. Bu durum, ülkemizin gelişmesi bakımından oldukça önemli."