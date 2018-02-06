MEB, Okuryazarlık Seferberliği için sahaya iniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bir televizyon kanalında canlı yayımlanan sabah kuşağı programına video konferans yöntemiyle bağlanarak okuma yazma seferberliğini başlatmıştı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Okuryazarlık Seferberliği'yle ilgili usul ve esasların yer aldığı genelgeyi 81 ile gönderdi.

Bakan Yılmaz, genelgede, Anayasa'da yer alan eğitim hakkı ve bilhassa yetişkin okuma yazma eğitiminin hayat boyu öğrenmenin temelini oluşturduğunu anlattı.

Eğitim ve öğretim hakkından yararlanamayan ve temel okuma yazma eğitimini tamamlamayan kişilerin, yasaların kendilerine verdiği diğer hak ve özgürlüklerden de yeterince yararlanamadıklarının görüldüğüne dikkati çeken Yılmaz, bugüne kadar yetişkinlere yönelik okuma yazma çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

İsmet Yılmaz, 2008’de okuma yazma bilmeyen yetişkinlerin sayısının 4 milyon 863 bin 414 kişi (yüzde 9,24) iken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattıkları ve gerçekleştirdikleri ‘Ana-Kız Okuldayız’ kampanyası sonunda 2012’de bu sayının 2 milyon 784 bin 257 kişiye (yüzde 4,93) düşürüldüğü söyledi.

2,5 MİLYONA YAKIN

2017 TÜİK verilerine göre 80 milyon 810 bin olan Türkiye nüfusunun 60 milyonunun 14 yaş ve üzerinde olduğunu hatırlatan Yılmaz, bu nüfustan, örgün eğitim çağı dışına çıkmış olanlardan 2 milyon 462 bin 613'ünün (yüzde 4,09) halen okuma yazma bilmediğini belirtti.

Bakan Yılmaz, bu amaçla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Okuryazarlık Seferberliği başlatılmasının planlandığını belirterek, "Seferberlik kapsamında okuma yazma bilmeyen vatandaşların birinci kademe yetişkin okuma yazma kurslarına katılmaları sağlanarak okuryazar hale getirilmesi ve ilkokul düzeyinde öğrenim görmelerini sağlayacak olan ikinci kademe yetişkin okuma yazma kurslarına yönlendirilmesi amaçlanıyor" dedi.

Seferberlik çalışmalarının Bakanlık merkez teşkilatında Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatı bünyesinde illerde valiliklerin, ilçelerde ise kaymakamlıkların sorumluluğunda yürütüleceğini söyleyen Yılmaz, kampanyayla ilgili çalışmaların valilerin ve kaymakamların ihtiyaçlar doğrultusunda görevlendireceği il müdürleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve diğer görevliler tarafından uyum içinde yürütüleceğini belirtti.

KURSLAR 5 MART'TA BAŞLIYOR

Genelgeye göre, Okuryazarlık Seferberliği çalışmalarının ilk dönemi 5 Şubat-15 Mayıs 2018 tarihleri arasını kapsayacak. Bu kapsamda, 5-19 Şubat 2018 tarihleri arasında halk eğitimi merkezlerince il ve ilçelerdeki okuma yazma bilmeyenlerin tespiti için gerekli alan tarama çalışmaları yapılacak. Başlatılan çalışmaların etkin duyuru ve tanıtımı yapılacak.

Kurslar, 5 Mart'ta başlatılacak ve en geç 11 Mayıs'ta tamamlanacak. Seferberlik kapsamında açılacak okuma yazma kurslarında görev alan öğretmenlerin ücretleri Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara göre ödenecek.

Birinci kademe okuma yazma kurslarını başarıyla bitirenlere törenle ‘Okur Yazarlık Belgesi’ verilecek.

Seferberlik kapsamında açılacak kursların tanıtımı için radyo ve televizyon programları, pankart, afiş ve ilanlar hazırlanacak.

CUMHURİYETTEN BUGÜNE OKUMA YAZMA KAMPANYALARI

MEB Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ise konuyla ilgili, Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerince 1928'den bu yana çeşitli adlar altında okuma yazma öğretimiyle ilgili kampanya ve seferberlik çalışmalarının yürütüldüğünü anlattı.

1928'den 1959 yılına kadar Millet Mektepleri ve Halk Dershaneleri aracılığıyla okuma yazma alanında 97 bin 317 kurs açıldığını belirten Gül, 1 milyon 867 bin 920 kişinin bu kurslarda eğitim aldığını söyledi.

Çalışmalarla 1927'de yüzde 11 olan okur-yazarlık oranının 1935'te yüzde 20,4'e, 1950'de yüzde 33,6'ya, 1960'ta ise yüzde 39,5'e çıkarıldığını anlatan Gül, günümüzde ise 14 yaş ve üstü çağ nüfusunun yüzde 95,9'unun okuma yazma bildiğini, geriye kalan yüzde 4,09 oranın ise okuma yazma bilmediğini ifade etti. Gül, çağ nüfusu içerisinde okuma yazma bilmeyen kadınların oranının yüzde 6,8, erkeklerin ise 1,28 olduğunu belirtti.

MEB'DE YÜRÜTME KURULU GÖREV YAPACAK

Okuryazarlık sorununun başta İstanbul olmak üzere sürekli göç alan 10 büyük ilde toplandığına dikkati çeken Gül, bu illerin İstanbul, Şanlıurfa, Diyarbakır, Ankara, Adana, Bursa, Van, Gaziantep, Mardin ve İzmir olarak sıralandığını söyledi.

Bakanlık olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Okuryazarlık Seferberliği'yle ilgili yoğun bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Gül, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak hedefimiz, okuma yazma bilmeyen herkese okuma yazmayı öğretmek. Bakanlıkta Okuryazarlık Seferberliği Yürütme Kurulu oluşturuldu. Diğer bakanlıklarla da işbirliği içinde çalışacağız. İllerde de vali ya da vali yardımcısı başkanlığında yürütme kurulları seferberliğiyle ilgili çalışmaları yürütecekler. İllerde ve ilçelerdeki belirlenen heyetler, muhtarların da desteğiyle ev ziyaretleri yapacak ve okuma yazma bilmeyen vatandaşlar kurslara davet edilecek. Etkin bir tanıtım programı da yürütülecek."

Gül, seferberliğin ilk döneminin 5 Şubat-15 Mayıs tarihlerini kapsayacağını ve kursların en genç 5 Mart'ta başlatılacağını bildirdi.

Seferberlik kapsamında açılacak okuma yazma kurslarında halk eğitim merkezleri ve ilkokul sınıf öğretmenlerinin görevlendirileceğini dile getiren Gül, başvuruların halk eğitim merkezleri ve okullara yapılacağını söyledi.

Kurslarda Bakanlığın hazırladığı ve Talim ve Terbiye Kurulu'nun onayından geçen yeni eğitim programının uygulanacağını ifade eden Gül, hazırlanan öğretim materyallerinin de kursiyerlere ücretsiz dağıtılacağını dile getirdi.

Gül, "Okuma yazma kurslarına katılmakta ve devam etmekte zorluk yaşayanların önündeki engelleri kaldırmaya yönelik kampanyaya destek veren kurum, kuruluşlar ve gönüllüler ile mahallinde çözüm üretilmesi sağlanacak. Seferberlik kapsamında okuma yazma bilmeyen vatandaşların birinci kademe yetişkin okuma yazma kurslarına katılmaları sağlanarak okuryazar hale getirilmesi ve ilkokul düzeyinde öğrenim görmelerini sağlayacak ikinci kademe yetişkin okuma yazma kurslarına yönlendirilmeleri amaçlanıyor" dedi.

Genel Müdür Gül, kursların sonunda öğrencilere belgelerinin törenle verileceğini dile getirerek, bu törenlerden birinin de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenmesinin planlandığını sözlerine ekledi.