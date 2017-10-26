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    MEB: Öğretmen performans sistemi, eğitim politikalarına yön verecek

    AA
    26.10.2017 - 11:35 | Son Güncelleme:

    MEB tarafından 12 ilde pilot uygulaması başlatılan öğretmen performans değerlendirme sistemiyle, eğitim kalitesinin artırılması ve eğitim politikalarına yön verecek veri toplanılması amaçlanıyor. Bakanlık, başarılı öğretmenlerin emeklerinin karşılıklarını alacakları ödül sistemi uygulayacak. Öğretmenlerin performansı, kurum müdürü, zümre öğretmenleri, zümresi dışındaki diğer öğretmenler, kendisi, veli ve öğrenci olmak üzere 6 kaynaktan değerlendirilecek.

    Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) 12 ilde pilot uygulaması başlatılan taslak öğretmen performans değerlendirme sistemi, eğitim kalitesini artırmak ve eğitim politikalarına yön verecek veri toplamak amacıyla mesleğin genel yeterliklerine dayalı yapılacak.   

    MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, performans değerlendirme sistemiyle, öğretmenlerin görevindeki gayreti, verimliliği, başarısı, bilgi ve beceri düzeyinin belirlenerek gerekli eğitim ihtiyacının tespiti ve buna yönelik tedbirlerin alınması hedefleniyor.     

    Sistem çalışmaları, eğitimin kalitesini artırmak ve eğitim politikalarına yön verecek veri toplamak amacıyla öğretmenlik mesleğinin genel yeterliklerine dayalı yürütülüyor.    

    132 OKUL MÜDÜRÜYLE TOPLANTI YAPILDI

    Hazırlanan taslak öğretmen performans değerlendirme modeli pilot çalışmasının gerçekleştirilmesi amacıyla Ankara Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü’nde Ankara, Antalya, Balıkesir, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Mardin, Samsun ve Trabzon'dan belirlenen okul müdürü ile 132 farklı türden kurumun müdürüne yönelik eğitim toplantısı yapıldı.     

    PERFORMANS ALTI KAYNAKTAN TOPLANACAK

    Taslak performans değerlendirme modeli, çoklu değerlendirmeyi esas alacak biçimde düzenlendi. Değerlendiricilerin, kurum müdürü, zümre öğretmenleri, öğretmenin zümresi dışındaki diğer öğretmenler, kendisi (öz değerlendirme), veli ve öğrenci olmak üzere 6 kaynaktan yapılması hedeflendi.     

    ÖDÜL SİSTEMİ ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

    Bakanlık yetkilileri, başarılı öğretmenlerinin emeklerinin karşılıklarını alacakları ödül sistemi üzerinde de çalışıyor.     

    Pilot çalışma, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'nde (MEBBİS) hazırlanan Performans Değerlendirme Modülü üzerinden 23 Ekim'de başlatıldı. Pilot uygulama sürecinde, hazırlanan modelin testi, performans değerlendirme ölçeklerinin güvenilirliği ve bu süreçte karşılaşılabilecek sorunların tespitine yönelik çalışmalar da yapılacak.      

     

     

     

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